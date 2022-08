Besser geht's nicht: The Boys holt TWD-Star Jeffrey Dean Morgan für Staffel 4

The Walking Dead-Star Jeffrey Dean Morgan ist in The Boys Staffel 4 dabei, weil es einfach so sein muss. Die Amazon-Serie bringt zusammen, was zusammen gehört.

Warum erst jetzt, werden manche fragen. Wir sagen: Besser spät als nie. Die blutspritzende Superhelden-Satire The Boys geht in ihre bereits 4. Staffel. Seit kurzem laufen die Dreharbeiten. Und wie jetzt bekannt wurde , soll Jeffrey Dean Morgan die neuen Folgen vergolden.

Es gibt in der Serienwelt keine bessere, bislang nicht verwirklichte Kombi. Wir erklären, warum.

Jeffrey Dean Morgan in The Boys: Warum das so gut passt

Die Rolle von Jeffrey Dean Morgan in The Boys Staffel 4 ist noch nicht bekannt. Aber eigentlich ist das auch egal. Denn sein ironisch-morbider Charme passt wie die Faust auf das herausquellende Auge. Man kann sich Jeffrey Dean Morgan als sorglosen Politiker oder rücksichtslosen Vought-Funktionär vorstellen, der sogar dem übermächtigen Homelander auf der Nase herumtanzt. Aus seiner Zeit bei The Walking Dead als Schurke Negan bringt Morgan genau die süffisante Grausamkeit mit, die in The Boys gefragt ist.

Start und mehr: Lest hier alles über The Boys Staffel 4

Jeffrey Dean Morgan hat schon vor 13 Jahren einen The Boys-Supe gespielt

Das Prunkstück in seinem Lebenslauf ist aber der Comedian aus Watchmen von Zack Snyder aus dem Jahr 2009. Der desillusionierte und brutale Superheld könnte auch aus den The Boys-Comics stammen. Kriegen wir in Staffel 4 den "Comedian 2.0"?

Ebenfalls erwähnen müssen wir in der Aufzählung der Argumente, warum Jeffrey Dean Morgans Casting in The Boys göttliche Vorbestimmung war, seine Rolle in Supernatural. Morgan spielte den Vater von Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles).

Die Kult-Mystery-Serie wurde von einem gewissen Eric Kripke betreut, heute Showrunner von, ja genau: The Boys. Kripke lotste schon Jensen Ackles als Soldier Boy in sein neues Projekt, was sich als absoluter Glücksgriff erwies. Kripke wird sich genau überlegt haben, für welche Rolle er den Joker Jeffrey Dean Morgan zieht. Wir dürfen gespannt auf Staffel 4 schauen und uns die Frage stellen: Welche Rolle spielt Jared Padalecki in The Boys Staffel 5?

