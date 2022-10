Bester Sci-Fi-Film 2021 jetzt in neuer Edition verfügbar: Das Design erinnert an die unheimlichste Szene des Blockbusters

Bis das Sequel zum grandiosen Sci-Fi-Epos Dune in die Kinos kommt, vergeht noch viel Zeit. Als Trost können Fans sich jetzt eine ikonische neue 4K-Edition des Films zulegen.

Dune gilt vielen als der beste Sci-Fi-Film des vergangenen Jahres. Wer sich den Blockbuster gerne in besonderer Ausführung ins Regal stellen möchte, kann jetzt zugreifen. Das Epos von Denis Villeneuve ist in einer neuen, limitierten Edition in 4K UHD verfügbar. Der Look soll Fans an eine der ikonischsten Szenen des Films erinnern.

Neue 4K-Edition zu Sci-Fi-Epos Dune: Die Pain Box lässt keinen Fan-Wunsch offen

Enthalten ist der Film in zwei Blu-ray-Versionen, einmal in 4K und in der normalen Kinofassung. Ins Auge fällt dabei sofort der Schuber der neuen Edition. Er erinnert, ebenso wie bereits der Name "Pain Box", an eine der denkwürdigsten Szenen des Films. Dort muss Paul Atreides (Timothée Chalamet) als Mutprobe seine Hand in einen Kasten einführen, dessen Inhalt ihm immense Schmerzen verursacht.

© Warner Die "Pain Box" aus Dune

Darüber hinaus ist die neue 4K-Edition mit neuem Booklet und Bilderkarten zu den verschiedenen Figuren ausgestattet. Neben Amazon gibt es sie unter anderem bei Mediamarkt oder Saturn zu kaufen.

Wann kommt Dune 2 ins Kino?

Vielen Fans dürfte die aufwendig gestaltete neue Edition über die lange Wartezeit auf das Sci-Fi-Sequel hinweghelfen. Dune 2 soll nämlich erst am 16. November 2023 in den Kinos erscheinen.

