Beverly Hills, 90210-Star Shannen Doherty im Alter von 53 Jahren gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Shannen Doherty gestorben. Bekannt war sie vor allem aus den Serien Beverly Hills, 90210 und Charmed – Zauberhafte Hexen.

Shannen Doherty ist tot. Das berichtet das Branchenmagazin Variety übereinstimmend mit anderen Medien. Die US-amerikanische Schauspielerin kämpfte seit 2015 gegen ihre Krebserkrankung. Nun ist sie dieser erlegen. Der Star aus Serien wie Beverly Hills, 90210 und Charmed – Zauberhafte Hexen wurde 53 Jahre alt.

Gegenüber People bestätigt Dohertys Publizistin Leslie Sloane den Tod der Schauspielerin:

Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hatte.

Weiter heißt es in dem Statement:

Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie. Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in dieser Zeit, damit sie in Ruhe trauern kann

Shannen Doherty eroberte schon als Kind die Traumfabrik und überraschte mit Heathers im Kino

Doherty wurde am 12. April 1971 in Memphis, Tennessee geboren und wagte sich bereits in jungen Jahren vor die Kamera. Schon 1981 hatte sie ihren ersten Auftritt im TV. In den darauffolgenden Jahren war sie mehr und mehr in Film und Fernsehen zu sehen. Ihre erste größere wiederkehrende Rolle spielte sie als Jenny Wilder in der Western-Serie Unsere kleine Farm von 1982 bis 1983 sowie den abschließenden TV-Filmen.

Paramount Shannen Doherty in Charmed

Weitere wichtige Stationen auf ihrem Weg nach Hollywood waren die RomCom Mit Lippenstift und Eiscreme aus dem Jahr 1985 sowie die Rolle der Kris Witherspoon in der Drama-Serie Unser Haus. Nach den 20 Episoden von Unsere kleine Farm kam Doherty hier zwischen 1986 und 1988 auf stattliche 46 Folgen. 1988 triumphierte sie zudem in der umstrittenen schwarzen Komödie Heathers auf der großen Leinwand.

Mit Beverly Hills, 90210 und Charmed wurde Shannen Doherty in den 1990er Jahren zum Mega-Star

Ihre zwei bekanntesten Rollen stammen beide aus den 1990er Jahren. Als Brenda Walsh gehörte sie von 1990 bis 1994 zum Hauptcast der Teenie-Soap Beverly Hills, 90210. Insgesamt 111 Episoden finden sich in ihrer Filmografie, ganz zu schweigen von weiteren Auftritten in den Nachfolgeprojekten 90210 (2008–2009) und BH90210 (2019). Das Beverly Hills-Franchise wurde zum Grundpfeiler ihrer Karriere.

Die andere Serie, die Doherty damals zur festen Größe in der Traumfabrik machte, war Charmed – Zauberhafte Hexen. Von 1998 bis 2001 verkörperte sie in dem Fantasy-Drama 67 Episoden lang die Hexe Prue Halliwell. In die Neuauflage aus dem Jahr 2018 war sie allerdings nicht involviert. Zuletzt tauchte sie in Filmen wie Fortress und Van Damme: Born to Kill auf und erinnerte in Riverdale an ihr beachtliches TV-Vermächtnis.