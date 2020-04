Bibi und Tina: Alle Filme und Serien im Überblick

Amazon hat eine Bibi & Tina-Serie koproduziert. Die Pferdefilm-Reihe wird damit um eine Serie ergänzt. Wir sagen euch, was es alles rund um Bibi & Tina gibt.

Die beiden Mädchen Bibi und Tina sind Erfolg-Garanten. Es gibt ihre Geschichten in über 90 Hörspielen, in Büchern, in animierter Serien-Version, als Pferdefilm-Reihe und nun auch in einer Real-Adaption als Serie. Das ist ein großen Franchises, welches Vergleiche mit anderen seiner Art nicht scheuen muss.

Damit ihr einen Überblick erhaltet, was es alles rund um Bibi und Tina gibt, fassen wir hier die verschiedenen Adaptionen für euch zusammen. Viel Spaß beim Entdecken!

Bibi und Tina - Die Hörspiel-Serie für Kinder

Die erste Hörspielfolge erschien 1991 und trägt den Titel Das Fohlen. Das Lieblingspferd von Bibi trägt den Namen Sabrina und erwarten Nachwuchs. Ein schwarzer Hengst wird in der Nacht geboren. Bibi und Tina können live dabei sein und sehen, dass eine Geburt ganz ohne Hexerei vonstatten geht.

© Kiddinx Bibi und Tina - Die Hörspiel-Serie für Kinder

Danach folgten über 90 Hörspiele. Dazu gibt es Musik-CDs, Spezial Folgen sowie Hörbücher, die gesonderte Geschichten erzählen oder vieles zusammenfassen. Verbunden ist sind die Geschichten mit jenen der Bibi Blocksberg-Reihe, auch kommen Orte und Figuren in Elea Eluanda und Benjamin Blümchen vor: ein ganzes Universum. Die Hörspiel-Serie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist überaus populär bei Kindern, sogar Live-Hörspiele locken tausende Fans.

Die erste Bibi und Tina-Serie: Zeichentrick-Abenteuer beim ZDF

Die Zeichentrickserie Bibi und Tina basiert auf der gleichnamigen Hörspielreihe. Die erste Episode wurde Juni 2004 im Rahmen von Tabaluga tivi im ZDF ausgestrahlt. Diese heißt Ferien auf dem Martinshof. Hier lernen sich Bibi und Tina kennen, denn die kleine Hexe will Ferien machen, verpasst aber den Zug und landet unfreiwillig mit ihrem Besen auf dem Pferdehof der Familie Martin. Der Anfang einer langen Freundschaft.

© Kiddinx Die Zeichentrickserie Bibi und Tina

Mittlerweile gibt es 54 Episoden der Zeichentrickserie, 2017 sind die bis dato letzten erschienen. Weitere werden aber folgen. Die Zeichentrickserie ist beim ZDF sowie auf Kika zu sehen und ist zudem auf zahlreichen DVDs erschienen.



Bibi und Tina: Alle Filme

Neben Hörspielen, Comics, Hörbüchern und Zeichentrickserie gibt es auch eine Bibi und Tina-Filmreihe, die überaus beliebt ist. Über 6 Millionen Zuschauer zählt die Reihe, so dass sie damit eines der erfolgreichsten deutschen Franchises ist.

© DCM Filmreihe zu Bibi und Tina

Die Bibi und Tina-Serie von Amazon

Lina Larissa Strahl ) und Tina ( Lisa-Marie Koroll) haben nicht nur ihre Pferde und die Jungs gut im Griff, sondern auch das Publikum. Mittlerweile brachten es die Geschichten um die zwei Mädchen auf, die sehr erfolgreich an den Kinokassen waren. Dazu gehören:Damit nicht genug. Dererreichte im Jahr 2016 Platz 1 der deutschen Album-Charts. Eigentlich warten alle Fans nur noch auf eine weitere Fortsetzung. Zu einem 5. Teil wird es aber nicht kommen, das schloss Regisseur Detlev Buck aus. Denn mittlerweile sind die beiden Hauptdarstellerinnen über 20 Jahre alt und haben dem Franchise den Rücken gekehrt.

Bei all dem Erfolg ist es kein Wunder, dass nun auch an einer Bibi & Tina-Serie gearbeitet wird, bei der Amazon als Ko-Produzent auftritt. Bereits ab dem 3. April 2020 ist die erste Episode der neuen Pferdeserie Bibi & Tina zu sehen. Die Live-Action Serie ist für alle Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich in den ersten drei Tagen kostenlos abrufbar.

© DCM / Amazon Video Bibi und Tina-Serie von Amazon

Dabei handelt es sich um zehn 25-minütige Episoden. Je nach Zuschauer-Resonanz wird es bestimmt mögliche Nachfolger geben.

Die Besetzung der Amazon-Serie

Amazon ließ bereits frühzeitig durchblicken, die zentralen Themen der Reihe wie den Wert von Freundschaft, Familie, Vertrauen, Toleranz, Ökologie und Nachhaltigkeit auch in das Serien-Reboot einfließen zu lassen. Wir sind gespannt.



Was haltet ihr vom erfolgreichen deutschen Franchise Bibi und Tina? Habt ist nostalgische Erinnerungen?