Pferdefilme für Kinder bei Netflix & Amazon: Das sind die 4 wichtigsten Reihen

Kinder lieben Pferde. Wenn diese auch noch in Filmen vorkommen, ist das perfekt. Wir zeigen euch, auf welchen Streamingportalen die besten Pferdefilme verfügbar sind.

Pferde. Kinder sind verrückt nach ihnen. Das wissen auch die Studios und Filmproduzenten und so werden regelmäßig Filme mit Schimmeln, Rappen und Ponys, mit Voll- und Warmblut, mit Stuten und Hengsten gedreht. Besonders Deutschland tut sich da hervor, denn mittlerweile gibt es vier erfolgreiche Pferdefilm-Reihen aus unseren Landen.

Wir haben euch Reihen zusammengestellt, listen euch die einzelnen Filme auf und sagen euch zudem, wo diese Filme aktuell im Stream verfügbar sind. Dazu haben wir auch eine empfohlene Altersfreigabe, was bestimmt Eltern im Home Office zu schätzen wissen.

Bibi & Tina komplett - Die Pferdefilm-Reihe komplett im Stream

© DCM Bibi & Tina - Der Film

Genre: Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm

Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm FSK: alle 4 Filme ab 0 Jahre

alle 4 Filme ab 0 Jahre Empfohlene Altersfreigabe: Für jüngere Kinder ist das noch nichts, ab dem Alter von 7 Jahren wird es interessant. ( Flimmo )

Für jüngere Kinder ist das noch nichts, ab dem Alter von 7 Jahren wird es interessant. ( ) Stream: Die Reihe ist komplett bei Amazon-Prime verfügbar, zudem auch komplett bei Netflix. Bei anderen Anbietern ist sie per Kauf oder Leihen zu haben.

Die Ostwind-Reihe: Leidenschaft für ein Pferd

© Constantin Film Ostwind - Zusammen sind wir frei

Genre: Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm

Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm FSK: alle 4 Filme ab 0 Jahre

alle 4 Filme ab 0 Jahre Empfohlene Altersfreigabe: Die Pferdefilm-Reihe ist er für ältere Kinder ab 7 Jahre interessant, noch ältere im Alter von 11 bis 13 finden sie richtig gut. ( Flimmo )

Die Pferdefilm-Reihe ist er für ältere Kinder ab 7 Jahre interessant, noch ältere im Alter von 11 bis 13 finden sie richtig gut. ( ) Stream: Die Ostwind-Reihe ist aktuell leider bei keinem Streamingdienst im Abo verfügbar. Allerdings kann sie bei Amazon-Prime, bei Google Play, iTunes und/oder Maxdome zum Kauf oder Leihen erworben werden.

Immenhof - Leben auf dem Pferdehof

© Concorde Immenhof

Genre: Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm

Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm FSK: die ersten 5 Filme sind ab 6 Jahre, der letzte ab 0 Jahre

die ersten 5 Filme sind ab 6 Jahre, der letzte ab 0 Jahre Empfohlene Altersfreigabe: Die Pferdefilm-Reihe ist er für ältere Kinder ab 7 Jahre interessant, noch ältere im Alter von 11 bis 13 finden sie richtig gut. ( Flimmo )

Die Pferdefilm-Reihe ist er für ältere Kinder ab 7 Jahre interessant, noch ältere im Alter von 11 bis 13 finden sie richtig gut. ( ) Stream: Die Filme der Immenhof-Reihe aus den 1950ern und 1970ern sind aktuell leider bei keinem Streamingdienst im Abo verfügbar. Allerdings kann sie bei Amazon-Prime, bei Google Play, iTunes und/oder Maxdome zum Kauf oder Leihen erworben werden. Nur das Immenhof-Reboot von 2019 ist bei Amazon Video im Abo erhältlich, kann aber auch geliehen oder gekauft werden.

Wendy - Nicht mit Pferden, aber Ponys

© Sony Pictures Wendy - Der Film

Genre: Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm

Spielfilm, Pferdefilm, Abenteuerfilm FSK: ab 0 Jahre

ab 0 Jahre Empfohlene Altersfreigabe: Mit dieser Pferdefilm-Reihe kommen schon kleinere Kinder ab 5 Jahren zurecht.

Mit dieser Pferdefilm-Reihe kommen schon kleinere Kinder ab 5 Jahren zurecht. Stream: Die Wendy-Reihe ist aktuell leider bei keinem Streamingdienst im Abo verfügbar. Allerdings kann sie bei Amazon-Prime, bei Google Play, iTunes und/oder Maxdome zum Kauf oder Leihen erworben werden.

Bibi ( Lina Larissa Strahl ) und Tina ( Lisa-Marie Koroll) haben nicht nur ihre Pferde und die Jungs gut im Griff, sondern auch das Publikum. Mittlerweile brachten es die Geschichten um die zwei Mädchen auf, die sehr erfolgreich an den Kinokassen waren. Dazu gehören:ist die erste Episode der neuen Pferdeserie Bibi & Tina zu sehen.In der Ostwind-Reihe dreht sich alles um das Mädchen Mika ( Hanna Binke ), die erst auf dem Land bei ihrer Großmutter dieentdeckt. Hier lernt sie nämlich den Hengst Ostwind kennen und zwischen beiden entwickelt sich eine besondere Freundschaft. Auch diese Reihe ist sehr erfolgreich an den Kinokassen und brachte es bisher auf 4 Filme. Dazu gehören: Ostwind 5 - Der große Orkan in Arbeit und sollte eigentlich am 21. Mai 2020 in die deutschen Kinos kommen. Aber die aktuelle Corona-Krise hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie das Studio am 26. März mitteilte, ist derDie Immenhof-Filme begeisterten unsere Großeltern und Eltern. Mitte der 1950er und Mitte der 1970er gab es bereits Filme, die das Leben auf einem Hof mit Pferden thematisierten. 2017 startete ein Reboot, welches auf drei Schwestern blickt, die nach dem Tod des Vaters zusammenhalten müssen, um den gemeinsamen Pferdehof nicht zu verlieren. Das sind die Immenhof-Filme: Immenhof 2: Das Große Versprechen geplant. Allerdings wird dieser wohl nicht zur geplanten Zeit in die Kinos kommen.Kleiner geht es auch: Im Pferdefilm Wendy - Der Film hat das Mädchen Wendy ( Jule Hermann ) Angst vorm Reiten. Erst nach einem Umzug aufs Land entdeckt sie ihre Liebe zu den majestätischen Tieren mithilfe eines Ponys. Wendy ist eine kleine Reihe, denn es gibt bisher nur eine Fortsetzung.