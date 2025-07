Bildgewaltige Monster-Action kehrt zurück: Die besten Godzilla-Filme der letzten 10 Jahre sollen fortgesetzt werden

Godzilla ist immer noch am besten, wenn er aus seinem Heimatland Japan kommt. Dort plant Toho nun Sequels zu sowohl Shin Godzilla als auch Godzilla Minus One.

Neben verschiedenen Titeln des amerikanischen MonsterVerse hat es in den letzten zehn Jahren auch zwei japanische Filme über die zerstörerische Atomechse gegeben: Shin Godzilla (2016) von Hideaki Anno und Godzilla Minus One (2023) von Takashi Yamazaki. Der letztgenannte erhielt sogar einen Spezialeffekt-Oscar und war längst für eine Fortsetzung aufgestellt. Doch auch Shin könnte jetzt ein Sequel aus dem Traditionshaus Toho bekommen.

Zwei Godzilla-Sequels aus Japan sind jetzt bei Toho auf dem Tisch

Einem Bloomberg -Bericht zufolge will Toho in den nächsten drei Jahren etwa eine Milliarde US-Dollar investieren, um seine Überseeumsätze bis 2032 von 10 auf 30 Prozent zu erhöhen. Das Unternehmen will so japanische Erfolgsgeschichten wie Sony und Nintendo wiederholen, die auch jenseits eines Spezialinteressenpublikums außerhalb Japans Fuß fassen konnten. Zu dieser Strategie gehört mehr eigener Content, insbesondere für die beliebte Marke Godzilla.

Die Fortsetzung zu Godzilla Minus One nimmt erneut Filmemacher Yamazaki in Angriff und könnte schon kommendes Jahr auf der Leinwand erscheinen. Ob Neon Genesis Evangelion-Mastermind Anno und sein Kollege Shinji Higuchi für das potentielle Shin Godzilla 2 zurückkehren, ist noch nicht raus, aber eher unwahrscheinlich. Anno arbeitet aktuell an einer Neuauflage der klassischen Sci-Fi-Saga Space Battleship Yamato, zu der Yamazaki vor 15 Jahren einen Live-Action-Film abgeliefert hat.

Darüber hinaus ist ein Südostasien-Projekt aus dem Hause Toho im Gespräch und auch an der 2. Staffel von Monarch: Legacy of Monsters, der Godzilla-Serie von Apple TV+, wird der japanische Produzent sich beteiligen.

Big in Japan: Zwei sehr unterschiedliche Godzilla-Ansätze

Die beiden japanischen Godzilla-Filme der letzten Jahre könnten unterschiedlicher nicht sein. Shin Godzilla spielt in der Gegenwart, wirkt nerdy bis experimentell und geht durch die Blume mit der verhaltenen Reaktion der japanischen Regierung auf das Tohoku-Erdbeben und die Fukushima-Katastrophe ins Gericht. Godzilla Minus One spielt 1945, setzt auf große Gefühle plus Action-Setpieces und macht einen Kamikaze-Piloten zum Helden, um die japanische Niederlage durch zwei Atomangriffe zumindest im Godzilla-Kontext doch noch in einen Gewinn umzukehren. Beide Filme sind sehr typisch für die Filmographien ihrer jeweiligen Regisseure.

Während Shin allerdings in der Hardcore-Fangemeinde angesehener zu sein scheint, kam Minus One definitiv bei der breiten Masse (und im sogenannten Westen) besser an.