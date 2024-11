Sci-Fi-Gigant kehrt zurück: Der nächste Godzilla-Film steht fest und der Regisseur könnte kaum besser sein

Ein neuer Godzilla-Film kommt. Das hat Toho heute bekannt gegeben. Dafür kehrt auch der Macher des gefeierten Godzilla Minus One zurück.

Godzilla Minus One hat die Kritik begeistert, Kassenrekorde gebrochen und sogar bei den Oscars abgeräumt. Doch seitdem war unklar, wann und wie es mit der traditionsreichen Atomechse weitergeht. Das hat sich heute geändert. Die Dreharbeiten für den 34. Godzilla-Film von Toho haben grünes Licht, wie das Studio in einem Video bekannt gab.

Godzilla Minus Two oder Godzilla Minus One 2? Das ist über den Nachfolger bekannt

In dem zehnsekündigen Ankündigungsvideo, das bei X (ehemals Twitter) gepostet wurde, wird noch kein Starttermin verraten. Dafür dürften einige Fans wegen der Personalie aufatmen. Denn Godzilla Minus One-Regisseur Takashi Yamazaki wird für den Nachfolger seines Monsterfilms zurückkehren und wieder für Regie, Drehbuch und visuelle Effekte verantwortlich zeichnen.

Schaut euch hier das Ankündigungsvideo für den neuen Godzilla an:

Godzilla Minus One zeichnete sich durch seine brachiale Zerstörungswut aus, die mit einem ernsthaften Drama verflochten wurde. Das alles geschah mithilfe einer Neuerung in der japanischen Reihe. Es handelte sich nämlich um den ersten japanischen Godzilla-Film, der vollständig in einer früheren historischen Epoche angesiedelt ist. Minus One spielte in den Jahren unmittelbar nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg.

Wovon handelt der neue Godzilla-Film?

Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist noch nicht bekannt, wovon der neue Godzilla-Film handeln wird. Dabei steht einiges zur Auswahl. Denkbar ist eine direkte Fortsetzung, die das Schicksal des ehemaligen Kamikaze-Piloten Kōichi Shikishima weitererzählt (und ihn wieder auf den König der Kaiju treffen lässt).

Oder ein Auftritt von Godzilla in einer anderen historischen Epoche, die für Japans Entwicklung folgenreich war. Denn Minus One hob sich wohltuend von den auf Spaß und Zerstörung fixierten amerikanischen MonsterVerse-Filmen ab, die das Godzilla-Erbe in der Zwischenzeit fortgeschrieben hatten. Nicht, dass es in Godzilla Minus One an Monster-Action fehlen würde, aber der Film wechselte behände zwischen Familiendrama und katastrophalen Echsen-Spaziergängen.

Der Sci-Fi-Gigant trampelt schon dieses Wochenende durchs Kino

Wer den jüngsten Film der Reihe nachholen will, hat Glück: Minus One läuft ab dem 3. November 2024 in ausgewählten Kinos in Deutschland. Und da gehört er mit seinem wuchtigen Score und Effekten auch hin.

Gezeigt wird die Kinofassung sowie die nachträglich erstellte Schwarz-Weiß-Version

Godzilla Minus One/Minus Color.

Außerdem streamen beide Versionen im Abonnement von Netflix. Und für alle, die den oscarprämierten Monsterkracher besitzen wollen, haben wir ebenfalls gute Nachrichten. Godzilla Minus One erscheint am 12. Dezember 2024 (endlich) in Deutschland auf DVD und Blu-ray.