Bildgewaltiger Katastrophen-Thriller: Erster Trailer zu Matthew McConaugheys erstem großen Film seit 6 (!) Jahren

Was macht eigentlich Matthew McConaughey? Nach einer langen Schauspielpause meldet er sich in wenigen Monaten mit seinem ersten großen Film seit sechs Jahren zurück.

In den 2000er Jahren war er aus RomComs kaum wegzudenken. Eine Dekade später erfand er sich als ernster Hollywood-Darsteller neu. Zuletzt wurde es jedoch sehr ruhig um Matthew McConaughey, der seit dem 2019 erschienenen The Gentlemen in keinem regulär gestarteten Kinofilm zu sehen war. Das ändert sich nun.

Mit The Lost Bus hat der US-amerikanische Schauspieler ein neues High-Profil-Projekt am Start, das ihn sowohl auf die Leinwand als auch ins Streaming katapultiert. Bei dem von Paul Greengrass inszenierten Mischung aus Katastrophenfilm und Survival-Thriller handelt es sich nämlich um ein neues Original aus dem Hause Apple TV+.



Katastrophenfilm über Waldbrand: Erster Trailer zu The Lost Bus mit Matthew McConaughey

Basierend auf wahren Begebenheiten bringt uns die Geschichte von The Lost Bus zurück ins Jahr 2018, wo am Morgen des 8. November ein verheerender Waldbrand in Butte County, Nordkalifornien ausbricht und eine Schneise der Zerstörung hinterlässt. Unter dem Namen Camp Fire ging der Waldbrand in die Geschichtsbücher ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Lost Bus schauen:

The Lost Bus - Trailer (Deutsch) HD

Matthew McConaughey schlüpft in die Rolle von Kevin McKay, einem Busfahrer, der am Tag der Katastrophe die 22-köpfige Schulklasse der von America Ferrera gespielten Mary Ludwig evakuieren soll. Was als Routine beginnt, entpuppt sich als Extremsituation: Der Bus gerät in einen der tödlichsten Waldbrände der USA.

Nicht nur für McConaughey stellt The Lost Bus ein kleines Comeback dar. Auch Regisseur Paul Greengrass hat seit fünf Jahren keinen neuen Film veröffentlicht. Berühmt wurde er vor allem durch seinen "Shaky-Cam-Style", der Action-Thriller wie die Bourne-Filme in mit verwackelten Bildern in nervenaufreibende filmische Erfahrungen verwandelte.

Paul Greengrass verfilmt mit The Lost Bus eine weitere wahre Geschichte in unmittelbaren Bildern

Mit dem Western-Drama Neues aus der Welt entfernte sich Greengrass zuletzt von seinem Markenzeichen. Der Trailer zu The Lost Bus lässt jedoch wieder ein paar der vertrauten inszenatorische Kniffe des Filmemachers kennen. Einmal mehr scheint Greengrass eine wahre Geschichte auf sehr unmittelbare Weise verfilmt zu haben.

Dieses Motiv zieht sich durch seine gesamte Filmografie, von Bloody Sunday über das titelgebende Massaker an unbewaffneten Zivilisten in Nordirland 1971 über den 9/11-Film Flug 93 bis zu 22. Juli, der sich den Anschlägen in Norwegen 2011 widmet. Am ehesten dürfte The Lost Bus der Heldengeschichte Captain Phillips ähneln.

Inspiriert wurde der Film von dem Bestseller Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire von Lizzie Johnson. Die Adaption zeichnet Greengrass gemeinsam mit Brad Ingelsby verantwortlich, der bei Apple TV+ zuletzt mit dem Thriller Echo Valley vertreten war und die herausragende HBO-Serie Mare of Easttown geschaffen hat.

Wann startet The Lost Bus bei Apple TV+?

The Lost Bus feiert beim Toronto International Film Festival seine Premiere und hat in den USA einen limitierten Kinostart am 19. September 2025. In Deutschland erscheint der Film zum globalen Streaming-Start am 3. Oktober 2025 bei Apple TV+ im Abo.