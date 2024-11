Bildgewaltiges Sci-Fi-Highlight erobert die Netflix-Charts – im Kino ging es vor fünf Jahren unter

In den Film-Charts von Netflix bekommt ein packendes Sci-Fi-Spektakel von 2019 endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient. Die Verfilmung einer berühmten Vorlage floppte im Kino.

Ob Netflix der Filmindustrie schadet oder hilft, ist eine Frage der Perspektive. Im Kino gefloppten Filmen kann der Streamer aber zweifellos zu spätem Ruhm verhelfen. So geschieht es gerade mit dem bildgewaltigen Sci-Fi-Spektakel Alita: Battle Angel, das sich aktuell auf Platz 5 der Netflix-Charts befindet.

Sci-Fi-Kracher auf Netflix: Sequel zu Alita: Battle Angel ist geplant

Alita: Battle Angel ist eine Adaption des gefeierten Manga Battle Angel Alita (Gunm im japanischen Original) von Yukito Kishiro. Der Film dreht sich um den weiblichen Cyborg Alita (Rosa Salazar), die der Wissenschaftler Dr. Ido (Christoph Waltz) nahezu zerstört auf einem Schrottplatz findet. Mit viel Hingabe setzt er sie wieder instand. Alita, die sich nicht an ihre Vergangenheit erinnern kann, entdeckt bald ihr immenses Talent als Kämpferin. Und wird zur Kopfgeldjägerin.

Schaut euch hier den Trailer zu Alita: Battle Angel an

Neben Salazar und Waltz sind unter anderem Mahershala Ali (Green Book) und Ed Skrein (Deadpool) im Film zu sehen. Aber auch hinter der Kamera gibt es prominente Namen: Regie führte Tarantino-Kumpan Robert Rodriguez (Sin City), die Produktion übernahmen James Cameron und Jon Landau (Avatar). Dennoch fiel das Einspielergebnis des teuren Sci-Fi-Blockbusters enttäuschend aus, wie Box Office Mojo zeigt.

Pläne für ein Sequel gibt es trotzdem. Wie etwa Collider berichtet, haben Landau, Rodriguez und Cameron Interesse an einer Fortsetzung bekundet. Seit etwa einem Jahr scheint es um einen zweiten Teil allerdings still geworden zu sein.

Vielleicht hilft es da, dass der Film mit Netflix-Hilfe wieder zum Gespräch zwischen Sci-Fi-Fans wird. Flixpatrol zeigt, dass er seit dem Streaming-Start in einer großen Zahl von Ländern in den Film-Charts gelandet ist. In Deutschland gestaltet sich die Top 10 aktuell folgendermaßen:

Auch wenn Alita: Battle Angel seit dem Kinostart eine treue Fan-Community erlangt hat und ein Sequel die drei großen Namen hinter der Kamera reizt: In nächster Zeit ist nicht mit Alita: Battle Angel zu rechnen.