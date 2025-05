Bill Kaulitz packt aus, warum jede seiner Beziehungen kläglich scheitert

Tokio Hotel-Legende Bill Kaulitz ist dafür bekannt, Details über sein Liebesleben auszuplaudern. Jetzt überrascht er mit ernsten Tönen: In einem Podcast verrät Bill, warum er immer an die falschen Männer gerät – und warum er sich selbst die Schuld dafür gibt.

Mit mehr als 10 Millionen verkauften Tonträgern gehört Tokio Hotel zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands. Besonders die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz mauserten sich zu Megastars, die mit Kaulitz & Kaulitz sogar eine eigene Dokusoap auf Netflix haben. Bill Kaulitz ist erfolgreicher denn je, doch wenn es um die Liebe geht, sieht es düster aus: Jetzt packt er über die wahren Gründe für sein unglückliches Liebesleben aus.

Bill Kaulitz überrascht mit Fremdgeh-Beichte

Bill Kaulitz ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Der 35-jährige Frontsänger steht offen dazu, dass er es in seiner Wahlheimat Bel Air so richtig krachen lässt und sein Single-Leben in vollen Zügen auskostet. Während sein Bruder Tom seit 2019 mit Supermodel Heidi Klum (51) verheiratet ist, ist Bill immer noch auf der Suche nach Mr. Right und greift dabei immer wieder gehörig daneben, wie er nun selbst im Podcast Hotel Matze verrät.

Bill wisse im Gegensatz zu seinem Bruder gar nicht, wie es sich anfühlt, happy und zufrieden in einer Beziehung zu sein. Der Grund dafür ist traurig, denn Bills Herz wurde immer wieder aufs neue gebrochen: "Meine Beziehungen waren alle immer schmerzhaft, ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen." Er kenne deshalb gar nicht, wie sich eine intime Beziehung ohne Sorgen anfühlt: "Ich habe nie mit jemandem zusammengelebt. Das war immer Drama."

Mehr Kaulitz-News:

Bill Kaulitz packt aus: Deshalb verliebt er sich immer in die falschen Männer

Im Podcast gewährt der Tokio Hotel-Sänger Einblick in seine Psyche. Der Grund, warum es mit der Liebe nicht klappen will, sei er selbst, da er immer wieder auf Männer hereinfallen würde, die nicht gut für ihn sein. Kaulitz gibt offen zu, dass er sich selbst für sein unglückliches Liebesleben verantwortlich macht: "Ich verliebe mich immer in die Falschen und das hat, glaube ich, schon mit einem selber zu tun."

Laut ihm suche er in Beziehungen nach einer Herausforderung. Gerade dann, wenn alles schrecklich laufe, wolle er der Welt beweisen, dass die Beziehung trotz Problemen funktionieren könne. Bill sei sich jedoch bewusst, dass dies nicht gut für ihn sei: "Das ist ein Thema, woran ich arbeiten muss." Allerdings gibt er zu, dass er nur wenig Lust habe, das Thema anzugehen: "Bin zu faul, das aufzuarbeiten." Bevor Bill eine Therapie beginnen könne, habe er sich stets "schon wieder neu verliebt". Der Popsänger will die Hoffnung aber trotz Herzschmerz nicht aufgeben: "Ich habe keine Angst, mein Herz wieder auf den Tisch zu packen."

Kaulitz & Kaulitz: Dann ist der Starttermin von Staffel 2

Die Kaulitz-Zwillinge kehren für eine zweite Staffel ihrer Netflix-Dokusoap zurück. Am 17. Juni werden die neuen Folgen beim Streamingdienst starten.