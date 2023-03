"Bin doch gestorben": Superman-Star Michael Shannon überrascht über eigenes DC-Comeback nach 10 Jahren

Der DC-Blockbuster The Flash wird einen Superman-Bösewicht aus Man of Steel nach 10 Jahren zurückbringen. Michael Shannon war von der Rückkehr seiner Rolle aber restlos verwirrt.

Der heiß erwartete DC-Blockbuster The Flash wird in Kürze eine ganze Welle an DC-Stars zurück auf die Leinwand schwemmen. Dazu gehört auch Michael Shannon, dessen Man of Steel-Fiesling General Zod nach 10 Jahren wieder im Kino zu sehen ist. Shannon wunderte sich allerdings sehr über das erneute Rollen-Angebot. Schließlich war seine Figur längst tot.

Toter Superman-Fiesling feiert DC-Comeback – dem Multiversum sei Dank

Gegenüber Looper erklärte Shannon:

Ich war ein bisschen verwirrt. Ich dachte: "Soweit ich mich erinnere, bin ich in Man of Steel doch gestorben. Sind die sicher, dass sie den Richtigen [angerufen] haben? Aber dann erklärte mir jemand das ganze Multiversen-Phänomen, bei dem ich bis dahin nicht auf dem neuesten Stand war.

Im Prinzip hat Shannon nämlich recht: General Zod stirbt in Man of Steel. Das gilt aber nicht für die alternativen General Zod-Versionen des restlichen DC-Multiversums, in dem sich Barry Allen (Ezra Miller) in The Flash wiederfinden wird. Aus welchem Universum Shannons neuer Zod dabei stammt, ist noch nicht bekannt.

Wann kommt The Flash mit Michael Shannon ins Kino?

Wie sich die Wege von Alternativ-Zod und The Flash kreuzen, werden DC-Fans schon bald herausfinden. The Flash wird am 15. Juni 2023 ins Kino kommen. Und hat einen spannenden Henry Cavill-Ersatz im Gepäck.

