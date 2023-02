Tschüss, Henry Cavill: The Flash führt komplett neuen Supergirl-Star als DC-Ersatz ein

Henry Cavill wird in The Flash nicht auftauchen. Dafür ist mit Sasha Calle als Supergirl ein spannender Ersatz dabei. Die Superman-Story aus der Comic-Vorlage bekommen wir anscheinend mit ihr.

Mit dem neuen DC-Plan von James Gunn und Peter Safran hat Henry Cavill keine Superman-Zukunft mehr. Auch die Filme, die 2023 noch aus dem "alten" DC-Universum erscheinen, werden ziemlich sicher auf Auftritte von Cavill verzichten.

Dazu gehört auch The Flash, zu dem jetzt der erste lange Trailer veröffentlicht wurde. In dem kommenden Blockbuster bekommen wir eine Schauspielerin als komplett neue Supergirl-Version zu sehen. So wie es im Trailer aussieht, ist sie wohl als Ersatz für Cavill in der Superman-Story aus der Flashpoint-Comic-Vorlage dabei.

Sasha Calle spielt neue Version der DC-Figur in The Flash

Im DC-Film von Andy Muschietti spielt Sasha Calle die Figur Kara Zor-El hinter dem Supergirl-Anzug. Calles bisher bekannteste Rolle ist Lola Rosales in der CBS-Soap The Young and the Restless. Ihr Part in The Flash ist ihre erste Filmrolle überhaupt.

Mit der bisherigen Supergirl-Figur aus der gleichnamigen Serie, die 6 Staffeln lang von Melissa Benoist gespielt wurde, hat diese Version des DC-Charakters nichts zu tun. Laut Comic Book deutet der erste The Flash-Trailer vielmehr an, dass Calles Version der Superheldin in der Flashpoint-Storyline von Superman aus dem Comic zu sehen sein wird.

In der Vorlage wird der DC-Held vom US-Militär gefangen genommen und in einem Bunker als "Projekt Superman" versteckt gehalten. Die ersten Supergirl-Szenen aus dem The Flash-Trailer zeigen schon kurze Momente der Gefangenschaft von Calles Supergirl.

Action-Einlagen mit ihrer Figur beweisen außerdem, dass ihre Rolle in The Flash an der Seite der anderen Charaktere wie die verschiedenen Barry Allens und Bruce Waynes wohl wichtig wird.

Mehr erfahren wir spätestens ab dem 15. Juni 2023. Dann startet The Flash bei uns in den Kinos.

