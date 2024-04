"Bin eine Parodie geworden": Chris Hemsworth kann einen der umstrittensten MCU-Filme selbst nicht leiden

Zu den schlechtesten Marvel-Blockbustern der letzten Jahre zählt Thor 4. Jetzt hat Chris Hemsworth selbst noch mal über den Film gesprochen und ist mit sich selbst hart ins Gericht gegangen.

Kaum ein anderer Film steht so sehr für die durchwachsene bis negative Rezeption von Phase 4 im Marvel Cinematic Universe (MCU) wie Thor 4: Love and Thunder. Auch wenn der Blockbuster an den Kinokassen finanziell erfolgreich war, stellte er für Marvel einen Negativ-Rekord auf. Und die Moviepilot-Community bewertete den Streifen mit einem mäßigen Schnitt von 5,8 Punkten.

Jetzt ist ein neues Porträt über Thor-Star Chris Hemsworth erschienen, in dem der Schauspieler gegenüber seiner Performance in dem Film kein Blatt vor den Mund nimmt.

Superheld Chris Hemsworth sieht Thor 4 selbst als persönlichen Misserfolg an

In dem längeren Vanity Fair -Artikel, der Hemsworths bisherige Schauspielkarriere abdeckt, spricht der Darsteller auch kurz über seine Performance in Thor 4. Seiner eigenen Meinung nach ist er bei dem MCU-Blockbuster übers Ziel hinausgeschossen:

Ich hab mich in der Improvisation und der Verrücktheit verfangen und bin eine Parodie von mir selbst geworden. Ich habe es nicht richtig hingekriegt.

Schaut hier noch Yves' positive Video-Review zu Thor 4:

Thor 4: Lustiger Marvel-Spaß | Love and Thunder Review

Ist Chris Hemsworth noch mal als Thor zu sehen?

Nachdem Thor 3: Tag der Entscheidung unter der Regie von Taika Waititi schon viel stärker auf Humor setzte, waren diein der Fortsetzung für viele MCU-Fans zu viel des Guten. Als hemmungslose Comedy-Parade, in der selbst ernste oder düstere Szenen im nächsten Moment von einer witzigen Einlage aufgebrochen werden, ist Thor 4 daher einer der umstrittensten MCU-Blockbuster.

Im Oktober 2023 wurde verkündet, dass ein fünfter Thor-Film mit Hemsworth entwickelt werden soll. Waititi soll jedoch nicht mehr daran beteiligt sein. Seit dieser ursprünglichen Meldung gab es kein aktuelles Update rund um den Stand von Thor 5.

Chris Hemsworth könnt ihr bald wieder auf der großen Leinwand erleben. Im neuen Mad Max-Film Furiosa ist er in der Rolle des schrägen Bösewichts Dementus zu sehen. Der Blockbuster von Fury Road-Regisseur George Miller startet am 23. Mai 2024 in den Kinos.

