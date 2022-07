Chris Hemsworths Ehefrau hasst seine Thor 4-Muskeln

Für Thor 4 trainierte Marvel-Star Chris Hemsworth wie ein Berserker. Das Resultat stieß bei seiner Ehefrau allerdings überhaupt nicht auf Begeisterung.

Für seine unvergleichlich muskulöse Gestalt in Thor 4: Love and Thunder war Chris Hemsworth die Bewunderung vieler Marvel-Stars sicher. Zuhause sah das anders aus. Seine Frau fand die Muskeln sogar ekelhaft. Er wird nie wieder so muskulös, beteuert der MCU-Darsteller.

Chris Hemsworths Frau widerten die Thor 4-Muskeln des Marvel-Stars an

Das verriet er USA Today .

Meine Frau meinte: "Bäh, das ist zu viel". Vielen meiner männlichen Freunde gefiel es, aber viele weibliche Freunde und Familienmitglieder [ekelte es an]. [...][Meine neue Statur] kam durch Langeweile zustande. Der Corona-Lockdown war wie ein Gefängnis. Trainieren und essen, mehr gab es nicht. Bei Drehstart war ich dann muskulöser als je zuvor.

Hemsworth erklärte auch, dass er den Prozess kein zweites Mal durchlaufen wolle und mögliche künftige Auftritte seiner Figur weit weniger trainiert ausfallen sollten. Kein Wunder. Die Statur des Thor-Stars hat selbst Christian Bale eingeschüchtert.

Wann kommt Thor 5 mit einem weniger muskulösen Chris Hemsworth?

Ob der Marvel-Star allerdings überhaupt noch einmal in seiner Odinssohn-Rolle zu sehen sein wird, ist allerdings nicht klar. Thor 5 steht bisher nicht im MCU-Plan. Das muss allerdings nichts heißen. Zwischen Thor 3: Tag der Entscheidung und dem jüngsten Asgard-Abenteuer lagen immerhin auch 5 Jahre.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Haltet ihr Chris Hemsworths Thor für zu muskulös?