Thor 4 mit Chris Hemsworth erreicht peinlichen MCU-Tiefpunkt und dafür gibt es keine Ausrede

Thor 4 legte ein bombastisches Start-Wochenende hin. Chris Hemworths MCU-Kracher hat jetzt aber so viele Zuschauer verloren wie nur wenige Marvel-Filme.

Thor 4 trägt eigentlich alle Anzeichen eines bombastischen Kassen-Hits. Immerhin tummeln sich neben Chris Hemsworth jede Menge Mega-Stars im Film, Thor 3-Schöpfer Taika Waititi führte Regie und Marvel-Fans saßen mit ihrer Erwartungshaltung schon seit längerem auf heißen Kohlen. Die Zahlen des zweiten Kino-Wochenendes sprechen allerdings eine extrem ernüchternde Sprache.

Thor 4 mit Chris Hemsworth stellt negativen Marvel-Rekord auf

Wie Collider vorrechnet, fielen die Einnahmen des Marvel-Krachers in US-Kinos dort nämlich um 68 Prozent. Dabei hatte alles vielversprechend angefangen. Thor 4 spielte am Startwochenende nämlich mit 144 Millionen US-Dollar mehr Geld als erwartet ein. Und fiel nun auf 46 Millionen zurück.

Das ist für viele andere Filme natürlich immer noch eine immense Summe. Im MCU-Kontext steht Thor 4 mit anderen Filmen damit aber auf dem letzten Platz. Nur Black Widow und Spider-Man: No Way Home mussten einen ähnlichen Abfall verzeichnen. Doch für Chris Hemsworths Blockbuster gibt es dafür keine Ausreden.

Black Widow hatte immerhin mit einem gleichzeitigen Disney+-Release zu kämpfen. Der dritte Spidey mit Tom Holland hatte vor dem Tiefflug außerdem den erfolgreichsten Kinostart der letzten Jahre hingelegt. Thor 4 dagegen hatte noch nicht einmal mit viel Konkurrenz zu kämpfen. Der nächste DC-Gegenspieler Black Adam erscheint schließlich erst im Oktober.

Disney+ und schlechte Kritiken: Warum hat Thor 4 Zuschauer verloren?

Generell ist bei Mega-Blockbustern vom Format Marvel oder Star Wars immer mit einem starken Abfall nach dem Start-Wochenende zu rechnen. Bei Chris Hemsworths Abenteuer werden dafür allerdings auch die überraschend schlechten Thor 4-Kritiken und der bereits angekündigte Disney+-Start im Spätsommer verantwortlich sein.

