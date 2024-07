"Bin nicht weit gekommen": The Boys-Star wollte neuer Superman werden und ist krachend gescheitert

The Boys-Star Jack Quaid ist in der englischen Originalversion des aktuellen Superman-Kostüms schon die Stimme des Mannes aus Stahl. Beim Buhlen um die Filmrolle hatte er weniger Erfolg.

The Boys-Fans kennen Schauspieler Jack Quaid als liebenswerten Tech-Spezialisten Hughie. Cartoon-Kenner:innen wissen ihn auch als Stimme von Boimler aus Star Trek: Lower Decks oder Superman aus My Adventures With Superman zu schätzen.

Quaid wollte aber nicht nur im Tonstudio der Mann aus Stahl sein. Und so bemühte er sich im Rahmen eines vergeblichen Vorsprechens um die DC-Superheldenrolle.

The Boys-Star Jack Quaid scheiterte beim Superman-Vorsprechen für DC und Warner

Filmemacher James Gunn ist gerade drauf und dran, das DCEU unter seiner Leitung aufzumischen. Dazu gehört auch ein neuer Superman-Film, für den sich unter anderem Super-Synchronsprecher Quaid in der Hauptrolle bewarb. Er erinnert sich im Happy Sad Confused-Podcast (via ComicBook ) daran:

Wenn du auf die Beschreibung passt, dann ist das einfach so. Ich kam nicht sehr weit. Ich hatte ein Video mit mir aufgenommen und das hat nichts gebracht, was total in Ordnung ist. [...] Ich erinnere mich, wie ich das Vorsprechen bekam und dachte: 'Ja, ich bin die Stimme von Superman in einem Cartoon, aber ich passe körperlich nicht wirklich.'

Natürlich wissen wir längst, dass sein muskulöser Kollege David Corenswet der neue Clark Kent aka Superman sein wird. Es gibt sogar schon ein erstes Bild mit ihm im Kostüm. Für Quaid ist das eine gute Wahl von Seiten der Casting-Verantwortlichen:

Total cool, besonders, weil ich David Corenswet ein bisschen kenne. Wir haben vor Jahren einen Serienpiloten zusammen gedreht, aus dem nichts wurde. Aber er ist eine dieser Personen, bei der du dir denkst: 'Oh, ja, wenn sie irgendwann einen weiteren [Superman] brauchen, wird er es vermutlich sein.' Der Typ ist Superman!

Nachtragend scheint Quaid also kein Stück zu sein. Und warum auch? Er spielt in einer der erfolgreichsten Superheldenserien mit, von der noch eine Staffel aussteht, und kann sich auch sonst nicht über fehlende Arbeit beschweren. Haltet Ausschau nach ihm in kommenden Filmprojekten namens Heads of State, Nowhere Men und Novocaine, die sich derzeit in der Post-Production befinden.