Neue Superman-Bilder zeigen David Corenswet in voller Kostümpracht und DC-Helden, den wir noch nie gesehen haben

Ein ganzer Schwung an neuen Set-Bildern ermöglicht uns den bisher besten Einblick in James Gunns Superman-Reboot mit David Corenswet und Rachel Brosnahan in den Hauptrollen.

Seit Ende Februar laufen die Dreharbeiten zu Superman aka Superman Legacy, dem ersten Film im neuen DC-Universum. Bisher haben Regisseur James Gunn und sein Team abgeschirmt von der Öffentlichkeit im Studio gedreht. Seit gestern befindet sich die Produktion in den Straßen von Cleveland, Ohio – das Double für Metropolis. Trotz großer Sicherheitsmaßnahmen und weitläufigen Absperrungen um das Set ist es einigen Paparazzi gelungen, Bilder von den Dreharbeiten zu schießen. Gedreht wurde eine aufwendige Sequenz vor den Toren des Daily Planet. Geröll von einer großen Schlacht ist zu erkennen, genauso wie diverse Einsatzkräfte und Militärfahrzeuge. Neue Set-Bilder von James Gunns Superman-Film zeigen David Corenswet, Rachel Brosnahan und mehr Das Wichtigste sind jedoch die Stars: Nachdem Anfang Mai ein Promo-Foto des neuen Supermans veröffentlicht wurde, sehen wir David Corenswet jetzt zum ersten Mal in Action am Set. Besonders die strahlenden Farben seines Kostüms begeistern. Der neue Superman geht deutlich mehr in Richtung Christopher Reeve als Henry Cavill. Nicht nur der Mann aus Stahl sorgt für Begeisterung bei vielen DC-Fans. Auch Rachel Brosnahan überzeugt als Lois Lane auf den Set-Bildern. Sie trägt sogar die lila Bluse aus den Comics. Gunn hat definitiv seine Hausaufgaben gemacht. Darüber hinaus sorgt Edi Gathegi für Aufsehen. Er spielt eine Figur, die wir noch nie in einem Live-Action-Film aus dem Hause DC gesehen haben: Michael Hol aka Mr. Terrific. Auch sein Kostüm ist wie aus der gezeichneten Vorlage geschnitten. Wie es aussieht, arbeiten Superman und Mr. Terrific in dem Film zusammen. Hier könnt ihr euch die beiden Superhelden nochmal in ganzer Pracht anschauen. Auf den Bildern kommt auch das gelbe S-Logo auf dem roten Cape nochmal sehr schön zur Geltung. Wo wir gerade beim Kostüm sind: Einigen Fans ist eine kleine Veränderung gegenüber dem ersten Promo-Bild aufgefallen. Offenbar wurde der Kragen des Superman-Kostüms nochmal überarbeitet. Wer weiß, was es damit genau auf sich hat. Bei einer Schlacht vor den Toren des Daily Planet darf natürlich der Chefredakteur der Zeitung nicht fehlen. Hier sind die ersten Bilder von Perry White im neuen Superman-Film. Gespielt wird er von The Wire-Star Wendell Pierce. Auch am Set: Lex Luthor-Darsteller Nicholas Hoult, allerdings noch nicht im Kostüm und mit versteckter Glatze. Damit wären aber die wichtigsten Figuren des Films komplett. Alles deutet darauf hin, dass hier ein Teil des großen Finales gedreht wurde. Und eine Person dürfen wir natürlich nicht vergessen: James Gunn. Er ist nicht nur der Regisseur und Drehbuchautor von Superman. Zusammen mit Produzent Peter Safran fungiert er als Architekt des neuen DC-Universums, dem DC Universe. Wann startet der neue Superman-Film im Kino? James Gunns Superman-Reboot startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos und legt den Grundstein des DC Universe im Kino. Der Film ist jedoch nicht das erste DCU-Projekt, das veröffentlicht wird. Noch dieses Jahr soll die Animationsserie Creature Commandos bei dem US-amerikanischen Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) veröffentlicht werden. Danach folgt der Sprung auf die große Leinwand.