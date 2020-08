Biohackers Staffel 2: Wann & wie geht der Science-Thriller auf Netflix weiter?

Die neue Netflix-Serie Biohackers endet mit einem fiesen Cliffhanger. Aber wird es eine 2. Staffel des Genetik-Thrillers geben? Alle Infos zu Biohackers Staffel 2 findet ihr hier.

Kann Netflix mit der neuen Serie Biohackers den Erfolg deutscher Genre-Serie wie Dark und How to Sell Drugs Online (Fast) wiederholen? Mit interessanter Biohacking-Thematik und einer fesselnden Spannung legt Staffel 1 schonmal einen guten Start hin. Der fiese Twist am Ende verspricht aber, dass dies nur der Anfang war für Studentin Mia (Luna Wedler) und Genetik-Expertin Tanja Lorenz (Jessica Schwarz).

Wann und wie es mit Biohackers in Staffel 2 weitergeht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Kommt eine 2. Staffel von Biohackers auf Netflix?

Bisher wurde eine 2. Staffel noch nicht offiziell angekündigt. In der Regel wartet Netflix auch mehrere Wochen ab, ehe eine Entscheidung zum Schicksal neuer Serien getroffen wird. Die Macher hinter der Thriller-Serie Biohackers scheinen aber fest mit einer 2. Staffel zu rechnen - sonst hätte es sicher nicht so einen fiesen Cliffhanger am Ende gegeben.

Seht den Trailer zur Netflix-Serie Biohackers:

Biohackers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Biohackers Staffel 2 bei Netflix?

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie laufen die Produktionen von Filmen und Serien in Deutschland wieder an. Hier überraschte Netflix kürzlich mit den bereits laufenden Arbeiten an der 3. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast). Aktuell ist noch nicht bekannt, wann Biohackers Staffel 2 gedreht werden könnte.



Die 1. Staffel war bereits im September 2019 abgedreht und sollte ursprünglich im April 2020 starten. Aufgrund der Pandemie - und dementsprechend verstörender Szenen in Biohackers - wurde der Start auf August verschoben. Sollte die Produktion von 6 neuen Folgen zeitnah erfolgen, dann steht einer Veröffentlichung von Biohackers Staffel 2 im Frühjahr 2021 nichts im Wege.

Biohackers Staffel 2: Wie geht's für Mia nach dem Schock-Ende in Staffel 2 weiter?

Achtung, Spoiler zum Ende von Biohackers Staffel 1: Die Handlung von Biohackers erhält nach 6 Folgen ein scheinbares Ende. Mia konnte die Opfer von Jaspers (Adrian Julius Tillmann) Terroranschlag heilen und die nötigen Beweise zusammentragen, um Tanja Lorenz' Menschenversuche auffliegen zu lassen. Doch dann folgt der finale Twist.

Als Mia sich mit ihrem Kontakt aus Berlin treffen will, erfahren wir endlich seine wahre Identität. Dr. Andreas Winter (Benno Fürmann) ist der mysteriöse Journalist, mit dem sie zusammenarbeitet. Allerdings ist er mehr, als er vorgibt zu sein. In Wahrheit hat er Mia nur benutzt, um mehr über Tanjas Experimente und deren Fortschritte zu erfahren.

© Netflix Biohackers

Am Ende der 1. Staffel wird Mia vor Winters Augen von unbekannten Männern entführt und landet in einem Van, in dem ihr Professorin Lorenz gefesselt gegenübersitzt. Was sind Winters wahre Absichten? Für wen arbeitet er?

Eines ist sicher: Es gibt noch weitere Parteien, die an den Errungenschaften der Gen-Therapie interessiert sind - und an Lorenz' Wissen und Mias Super-Immunsystem. In Staffel 2 müssen die beiden widerwillig zusammenarbeiten, um die weitreichende Verschwörung aufzudecken und aus den Fängen ihrer Entführer zu entkommen. Wir sind gespannt, welche Rollen Jasper, Niklas sowie Mias Mitbewohner dabei spielen werden.

Wollte ihr eine 2. Staffel von Biohackers auf Netflix sehen? Oder reicht euch der Abschluss in Staffel 1?