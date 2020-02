Birds of Prey ohne Abspannszenen - Das Sitzenbleiben lohnt sich trotzdem

Zu fast jeder Comicverfilmung gehören Szenen nach dem Abspann mittlerweile dazu. Wir verraten euch, ob sich das längere Sitzenbleiben auch bei Birds of Prey lohnt.

Ab heute sorgt Harley Quinn (Margot Robbie) ganz ohne den Suicide Squad wieder für Chaos im Kino. In ihrem eigenen DC-Film Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn schließt sie sich mit einem Team aus Antiheldinnen zusammen, um es mit dem sadistischen Bösewicht Roman Sionis aka Black Mask (Ewan McGregor) aufzunehmen.

Dabei dürften sich Kinobesucher von Birds of Prey schon vorher darauf einstellen, beim Abspann nicht gleich aus dem Saal zu stürmen. Wie bei anderen Comicverfilmungen aus dem Hause Marvel oder DC üblich, warten dann noch eine oder mehrere zusätzliche Post-Credit-Szenen auf geduldige Sitzenbleiber. Wir verraten euch, ob ihr auch am Ende von Birds of Prey nicht gleich aufstehen solltet.

Birds of Prey belohnt Sitzenbleiber - aber nicht mit Abspannszenen

Im Gegensatz zu den meisten bisherigen DC-Filmen wie Suicide Squad, Shazam! oder Aquaman bietet Birds of Prey genauso wie zuletzt Joker keine Szenen im oder nach dem Abspann. Wer aber bis ganz zum Ende sitzenbleibt, den erwartet trotzdem noch eine kleine Überraschung.

Wer sich lieber überraschen lassen will, ist hiermit vor nachfolgenden Spoilern gewarnt.

Am Schluss von Birds of Prey, als im Abspann zuletzt nur noch das Logo des Studios Warner Bros. zu sehen ist, meldet sich Margot Robbie als Harley Quinn noch einmal als Stimme aus dem Off zu Wort.

Nachdem sie die Zuschauer dazu gratuliert, wirklich bis ganz zum Schluss durchgehalten zu haben und noch ein Geheimnis verraten zu wollen, setzt sie zu einem Scherz an. Mehr als ein "Batman fu..." (im Deutschen wohl "Batman fi..") ist aber nicht mehr zu hören. Damit wollte Harley offenbar ausplaudern, mit wem sich der Dunkle Ritter wohl aktuell das Bett teilt.

Birds of Prey läuft seit dem heutigen Donnerstag in den deutschen Kinos. Als nächster DC-Film in diesem Jahr folgt dann am 4. Juni 2020 Wonder Woman 1984.

