Bist du ein Iron Man-Experte? Dann erkenne den Film am Bild!

Um euch die Langeweile auf der Wiese, am Strand oder auf dem heimischen Sofa zu vertreiben, fordern wir euch heraus: Erkennt ihr am Bild den Film! Das schaffen nur wahre Iron Man-Experten.

Iron Man in Gestalt von Robert Downey Jr. ist zu einer Pop-Ikone geworden. Kaum vorstellbar, dass Marvels wichtigster Superhelden schon seit über 12 Jahren auf der Leinwand präsent ist. Womöglich tritt er demnächst auch nochmal in Black Widow auf.

Zudem ist immer mal wieder ein Iron Man 4 im Gespräch, obwohl sich Robert Downey Jr. ziert und die Drehbuchautoren schon eine besondere Geschichte erdenken müssen, damit ein weiterer Film mit Tony Stark in der Logik des Marvel Cinematic Universe Sinn macht.

Erkennt den MCU-Film am Bild ... mit Iron Man & Co.!

Für Iron Man-Fans und -Experten haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Bis dato war Tony Stark in 10 MCU-Filmen zu sehen. Damit ist er neben Captain America und Nick Fury eine jener Figuren, die am häufigsten im MCU auftauchen. Aber weißt du auch, in welchen Filmen er zu sehen ist? Und um die Sache noch schwieriger zu machen: Erkennst du den Film an einem Bild?!

Wo kannst du die Iron Man-Filme und weitere MCU-Film aktuell streamen?

Bei Disney+ sind aktuell alle drei Iron Man-Filme verfügbar, auch die Avengers-Streifen sind dort zu sehen. Zudem findet ihr alle die drei Captain America-Filme sowie die drei Thor-Filme ebenfalls bei dem neuen Streamingdienst. 20 der 23 MCU-Filme sind aktuell verfügbar.

Alle Marvelfilme und mehr bei Disney+

Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Zusätzlich zu den MCU-Kinofilmen findet ihr noch zahlreiche Serien, etwa Marvel-Mini-Abenteuer oder Kurzfilme wie auch einige Dokumentationen bei Disney+. Für die Fans gibt es also genügend Stoff, bis es dann auf der großen Leinwand endlich mit Black Widow weitergeht.

Habt ihr alle Bilder zuordnen können? Welches ist euer Lieblingsfilm mit Iron Man?