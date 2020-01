Disneys Streaming-Dienst: Kosten, Start & alles, was ihr wissen müsst

Disney+ ist in Teilen der Welt bereits gestartet. Hier erhaltet ihr alle Informationen zum Start in Deutschland: Der Preis, das Angebot und die Bildqualität.

Das größte und bekannteste Unterhaltungsunternehmen kommt im 21. Jahrhundert an. Disney+ heißt der Streaming-Dienst, mit dem Disney noch näher an seine Fans und Kunden heranrücken und nicht zuletzt auch Netflix unter Druck setzen will. Seit November ist Disney+ online - allerdings noch nicht in Deutschland, sondern bisher nur in den USA, den Niederlanden und einigen anderen Ländern.



Disney+ bietet seinen Abonnenten die vollkommene Disney-Experience und will das Streaming-Pendant zu den Freizeitparks Disney World und Disney-Land sein. Solltet ihr grundsätzlich an einem Abo-Abschluss interessiert sein, haben wir hier die wichtigsten Infos, an denen ihr euch orientieren könnt.

Was kostet Disney+?

Der Preis für den deutschen Raum beträgt 6,99 Euro pro Monat

beträgt 6,99 Euro pro Monat Alternativ können Kunden 69,99 Euro pro Jahr zahlen

Damit unterscheiden sich die Kosten nur marginal von denen in den USA, dort zahlen Kunden 6,99 US-Dollar monatlich und alternativ bei 69,99 jährlich. Nach aktuellem Wechselkurs ist Disney+ in Deutschland sogar günstiger.

Wann startet Disney+?

In Deutschland startet Disney+ am 24. März 2020.

In den USA und etwa auch den Niederlanden ging der Streaming-Dienst schon am 12.November 2019 online.

Zwischen Ankündigung und Start sind also knapp 2 Jahre vergangen sein. Das ergibt Sinn, denn bevor Disney+ startete, mussten ausreichend neue und attraktive Exklusiv-Inhalte bereitstehen, mit denen Disney+ Abonnenten an Land ziehen kann.

Wie viele Accounts dürfen bei Disney+ gleichzeitig streamen?

Bei Disney+ ist es möglich, seinen Account auf vier Geräten gleichzeitig zu nutzen. Dadurch können sich vier Leute ein Abonnement (und somit auch die Kosten) teilen. Es sind sogar bis zu 7 Profile pro Account möglich, allerdings könnten diese 7 Nutzer dann nicht gleichzeitig streamen. Downloaden könnt ihr Inhalte auf bis zu 10 Geräte.

Die Bildqualität von Disney+

Es wird bei bestimmten Filmen und Serien UHD-Auflösung und Dolby Atmos-Sound geben - und das ohne zusätzliche Kosten. Die Vorraussetzungen zum Abspielen, also entsprechend schnelles Internet und Fernseher mit entsprechender Auflösung, muss der Nutzer allerdings selber liefern.



Welche Serien und Filme bietet der Disney-Streaming-Dienst an?

Disney hat erkannt, dass die Direkt-zum-Konsumenten-Strategie das nächste große Ding ist - also das, was Netflix schon seit Jahren erfolgreich betreibt. Das Studio hat in den letzten Monaten diverse Filme und Serien bekannter Marken in Auftrag gegeben, die allein von Disney+-Kunden geschaut werden können und mit hohen Budgets produziert werden.

Vor allem Star Wars- und Marvel-Serien stehen bisher auf dem Programm. Wobei allerdings 16 MCU-Filme zum Start in den USA fehlen werden, weil die Rechte nicht früh genug eingetrieben werden konnten. In den USA steht das komplette Programm zum Start von Disney+ fest.

Dieser Trailer stellt das Angebot von Disney+ vor vor





Die wichtigsten bereits bekannten Original-Disney-Serien

Marvel

Die Liste soll wohl noch erweitert werden. Wie Variety schreibt, werden vor allem solche MCU-Charaktere eine Marvel-Serie erhalten, die bisher ohne Solo-Filme dastehen. So wird immer wieder über eine Scarlet Witch-Serie gemunkelt, außerdem gibt es handfeste Gerüchte zu einer Rocket/Groot-Serie.

Star Wars

Das Ende der Fahnenstange wird damit auch bei Star Wars noch nicht erreicht sein. Das Star Wars-Universum ist reich an unerzählten Geschichten und Star Wars eine der schillerndsten Marken um Disney-Portfolio. Angekündigt ist derzeit aber nichts weiter.

Disney+ veröffentlicht seine Serien in einem klassischen Scheibchenmodus und nicht wie Netflix am Stück.

Weitere angekündigte Disney-Serien

High School Musical



High Fidelity

Monsters at Work



Love, Simon

Eine Die Eiskönigen-Serie

Eine Jeff Goldblum-Doku-Serie

Auch Die Simpsons werden künftig bei Disney+ abrufbar sein, also über 660 Episoden.

Disney-Filme exklusiv für Disney+

Hierbei handelt es sich um die ersten Früchte aus dem Kauf von 20th Century Fox. So sollen folgende Filmreihen neu aufgelegt werden - als Film oder als Serie:

Die große Disney-Streaming-World

Disney plant eine Streaming-Welt, die aus verschiedenen Plattformen bestehen wird, die auf die Interessen und Vorlieben des individuellen Disney-Fans zugeschnitten sind.

Klassische Disney-Filme und Disney-Serien

zum Beispiel Die Eiskönigin, Die Schöne und das Biest etc.



zum Beispiel Die Eiskönigin, Die Schöne und das Biest etc. Marvel-Filme und Marvel-Serien

zum Beispiel die MCU-Filme und die Superhelden-Serie etc.



zum Beispiel die MCU-Filme und die Superhelden-Serie etc. Star Wars-Filme und Star Wars-Serien

zum Beispiel Star Wars 8 und die Star-Wars-Serien etc.



zum Beispiel Star Wars 8 und die Star-Wars-Serien etc. Pixar-Filme und Pixar-Serien

zum Beispiel Toy Story, Die Monster AG etc.



zum Beispiel Toy Story, Die Monster AG etc. National Geographic

Der Sender wandert im Rahmen des 20th Century Fox-Deals zu Disney.

Der Sender wandert im Rahmen des 20th Century Fox-Deals zu Disney. Es wird zudem "einen Haufen" Bonusmaterial geben, wie Deleted-Scenes, Dokumentationen und Audiokommentare, wie auf einer DVD.



Das sind die Themen-Welten auf Disney+ :

Voraussichtlich, und das sollte das Ziel sein, können wir uns auf Disney+ durch die gesamte Disney-Geschichte streamen. Das ist schließlich das große Plus von Disney+, der riesige und stetig wachsende Vorrat aus familienfreundlichen Filmen, die Kindheiten und Familienerinnerungen geprägt haben. Aus diesem Grund werden bei Disney+ auch keine Filme und Serien mit R-Rating, also etwa FSK 16 verfügbar sein.

So sieht Disney+ aus

Star Wars, Marvel, Die Simpsons: So startet Disney+

Disney+ wird nicht mit dem kompletten Disney-Archiv an den Start gehen. Wie der Hollywood Reporter schreibt, steht ein großer Teil Start-Angebots aber schon fest.

18 Pixar-Filme

13 Zeichentrick-Klassiker, die zuvor im Disney-Tresor gegammelt hatten

All Star Wars-Filme

Die erste Star Wars-Live-Action-Serie The Mandalorian

Marvel-Filme wie Captain Marvel und Black Panther

Alle Die Simpsons-Episoden

Womöglich rotiert das Angebot auch und Filme wie Die Eiskönigin sind eben nicht permanent, sondern nur für ein Jahr im Angebot und müssen dann einem gleichwertigen Film weichen.

Weiter auffüllen wird Disney das vorhandene Angebot mit ausschließlich für die Streaming-Auswertung produzierten Filme wie der Live-Action-Version von Susi und Strolch.



Welche Auswirkungen hat der Disney-Streaming-Dienst auf Netflix?

Vor allem hatten bisher die Marvel-Netflix-Serien unter Disneys Streaming-Plänen zu leiden, die gerade nach und nach abgesetzt werden. Um den eigenen Streaming-Service möglichst attraktiv für potentielle Neukunden zu gestalten, saugt Disney sein Eigentum derzeit von großen Konkurrenten wie eben Netflix ab. Noch nimmt Netflix in regelmäßigen Abständen MCU-Filme in sein Angebot auf und hatte letztes Jahr gar die gesamte Star Wars-Reihe im Angebot.

Mehr zu den Auswirkungen von Disney+: Wird das Angebot von Netflix jetzt kleiner?

Das läuft der Disney-Strategie zuwider und gehört wohl der Vergangenheit an. Captain Marvel, der erste MCU-Film des Jahres, wird der erste sein, der nicht mehr zu Netflix kommt. Auch die Absetzung der Marvel-Netflix-Serien Iron Fist und Luke Cage hängt mit Disneys Mobilmachung zusammen. Das Unternehmen zäunt seine Marken künftig besser ein - und das wird auch der Netflix-Kunde bemerken. Mit Disney+ geht Disney im Kampf gegen Netflix in die Offensive.

