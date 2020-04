Das große Thanos-Quiz: Wie gut kennst du den Marvel-Bösewicht?

Euer Wissen ist nicht nur bei Superhelden, sondern auch bei den Schurken gefragt. Zeigt uns, wie gut ihr euch bei Avengrs-Bösewicht Thanos auskennt!

Thanos ist der fieseste aller Fieslinge im Marvel Cinematic Universe. Alle Avengers mussten aufgefahren werden, um ihn zu besiegen. Dies ist den Superhelden auch nur sehr mühsam und mit einigen Opfern gelungen. Das MCU ist nicht gerade bekannt für seine guten Bösewichte. Da gibt es definitiv noch viel Spielraum. Aber Thanos (Josh Brolin) hat es immerhin vermocht, die Fans über mehrere Filme bei der Stange zu halten.

Der Bösewicht hatte in Infinity War und Endgame zahlreiche Handlanger an seiner Seite, um sein großes Ziel - das Gleichgewicht - zu erreichen. Kennt ihr die Handlanger alle mit Namen? Wisst ihr, wie das Raumschiff des außerirdischen Koloss heißt? Woher stammt er eigentlich? Wir haben wieder 15 Fragen für euch. Zeigt uns, wie gut ihr euch bei Thanos auskennt!



Beantwortet das große Thanos-Quiz?

Wo könnt ihr die Avengers im Kampf gegen Thanos sehen?

Bei Disney+ sind aktuell alle vier Avengers-Filme verfügbar, auch die beiden Guardians-Streifen sind dort zu sehen. Damit habt ihr die Möglichkeit, alle Thanos-Auftritte in der richtigen Reihenfolge zu schauen. Manchmal taucht er nämlich nur ganz kurz auf.



Ob zukünftige MCU-Bösewichte ähnliche Qualitäten wie Thanos haben werden, wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht. Im kommenden Black Widow wird der Taskmaster als Schurke auftreten. Christian Bale verkörpert den Bösewicht in Thor 4: Love and Thunder und gerüchteweise wird der Bösewicht Kro in Marvels Eternals auftauchen.

Wisst ihr alles über den Bösewicht, den die Avengers mühsam besiegen? Wie schneidet ihr beim großen Thanos-Quiz ab?