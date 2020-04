Das große Thor-Quiz: Wie gut kennst du den Avenger?

Er ist einer der beliebtesten Avengers. 2022 erwartet uns deshalb Thor 4. Zur Überbrückung von Zeit und Langeweile haben wir für euch ein Thor-Quiz. Viel Spaß!

Thor in Gestalt von Chris Hemsworth bringt es aktuell auf acht Auftritte in allen MCU-Filmen. Besonders seine drei Solofilme aus den Jahren 2011, 2013 und 2017 haben den blonden Superhelden aus Asgard mit dem magischen Hammer bei den Fans beliebt gemacht.

Allerdings müssen wir noch einige Zeit warten, bis wir den kräftigen Göttersohn wieder sehen werden. Thor 4: Love and Thunder ist für 2022 terminiert. Es ist also noch lange hin, so dass ihr euch mit einem großen Quiz die Zeit vertreiben könnt. Wir stellen euch 15 Fragen zum Sohn von Odin, zu seiner Heimat sowie zum Schauspieler Chris Hemsworth selbst. Viel Spaß beim Finden der Antworten!

Beantwortet das große Thor-Quiz!

So geht es mit Chris Hemsworth als Thor weiter

Wie bereits erwähnt, wird uns Teil 4 der Reihe erst in 2 Jahren erwarten und Teil der Phase 4 des MCU sein. Aber über die mögliche Handlung ist schon viel spekuliert worden. Neben Chris Hemsworth als hammerschwingender Superheld ist auch Natalie Portman als Wissenschaftlerin Jane Foster wieder mit dabei. Allem Anschein nach wird sie den gestrandeten Thor bei sich aufnehmen.

Nicht nur das: Jane Foster soll aller Wahrscheinlichkeit selbst den Hammer in die Hand nehmen und zur Superheldin werden. Wie sie allerdings zu ihren Kräften kommt, ist noch nicht wirklich bekannt. Vorlage für den Film ist The Mighty Thor-Run von Jason Aaron.

Thor 4 ist auch noch in anderer Hinsicht interessant. So hat Christian Bale eine der Hauptrollen übernommen und wird einen Marvel-Bösewicht spielen. Welche Figur er verkörpert, ist noch nicht bekannt. Aufgrund seiner Popularität sollte sein Part bestimmt nicht allzu klein ausfallen.

Auch die Nachricht, dass es zu einem überraschenden Marvel-Crossover kommen könnte, heizt die Neugierde auf den kommenden Thor-Film an. Angeblich sind die Guardians of the Galaxy in der Fortsetzung dabei. Nichts ist offiziell bestätigt, aber frohlocken darf wer will schon mal.

Wisst ihr alles über dem Marvelhelden? Wie sind eure Ergebnisse beim großen Thor-Quiz ?