Das große Iron Man-Quiz! Wie gut kennst du den Avenger?

Mit Iron Man startete das MCU. Er ist der wohl wichtigste Superheld des Franchise. Wir testen mit einem Quiz euer Wissen über Robert Downey Jr.s Tony Stark.

Ohne Iron Man in Gestalt von Robert Downey Jr. wäre ein Marvel Cinematic Universe (MCU) undenkbar. Die Wenigsten ahnten nach dem Kinostart am 1. Mai 2008, dass dies der Fall sein würde. Der Mann, um den es geht, saß derweil Whiskey trinkend bei den Klängen von AC/DCs Back In Black im Militärkonvoi und fuhr durch die Wüste. Der Beginn einer neuen Franchise-Ära wurde damit eingeläutet.

Mit Iron Man wurde eine Figur adaptiert, die mit älteren Film-Ikonen wie Batman und Superman definitiv mithalten kann. Deshalb haben wir für euch ein großes Quiz mit 15 Fragen zu Marvels Superhelden gebastelt. Findet die richtigen Antworten zur Figur von Robert Downey Jr.!

Beantwortet das große Iron Man-Quiz!

Wie geht es mit Iron Man im MCU weiter?

Wer sich noch nicht alle MCU-Filme angeschaut hat, möge jetzt aufhören zu lesen, denn es folgt ein massiver Spoiler: Iron Man ist seit Endgame nämlich tot. Die Trauer sahen wir nicht nur den Avengers in den Filmen an, sie verbreitete sich auch bei den Fans. Immerhin gehörte die Figur zu den beliebtesten des Marvel-Universums und das charmant-ironische Spiel von Robert Downey Jr. fand viele Liebhaber.

Aber wie wir wissen, ist im Film alles möglich. Schon mehrfach wurde im MCU an der Zeit gedreht, so dass eine Rückkehr - in welcher Form auch immer - gar nicht so unwahrscheinlich ist. Denkbar sind zum Beispiel Cameos in Streifen, die in der Zeitlinie vor Avengers 4: Endgame spielen. So gibt es zahlreiche Gerüchte, dass der Superheld in Black Widow auftauchen könnte.



Was sagt Robert Downey Jr. zur Rückkehr von Iron Man?

Schauspieler Robert Downey Jr. hat außerhalb des MCU kein so glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Rollen bewiesen. An den Kinokassen floppte zum Beispiel sein letzter Film Die fantastische Reise des Dr. Dolittle. Große Hoffnung liegen auf Sherlock Holmes 3, der sich aber noch in der Vorproduktion befindet.

Zugleich hält sich der Darsteller ziemlich bedeckt, wenn er auf eine mögliche Iron Man-Rückkehr angesprochen wird. Geld spielt bei Robert Downey Jr. bestimmt nicht die gewichtige Rolle für weitere Auftritte beim MCU. Aber wie wir wissen, ist das Ego von Iron Man ziemlich groß. Hier ähneln sich Figur und Schauspieler vielleicht.

Wisst ihr alles über dem Marvelhelden? Wie sind eure Ergebnisse beim großen Iron Man-Quiz?