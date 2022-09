Bitterer Verlust für Marvel-Hoffnung: Neuer Blade-Regisseur springt kurz vor Drehstart ab

In wenigen Wochen sollten die Dreharbeiten zum Blade-Reboot mit Mahershala Ali beginnen. Nun hat der Marvel-Blockbuster überraschend seinen Regisseur verloren.

Eigentlich gibt es für Marvel-Fans gerade großen Grund zur Freude: Hugh Jackman kehrt als Wolverine in Deadpool 3 zurück! Nach dem Treffen der Spidey-Generationen und dem jüngsten Doctor Strange-Abenteuer steht damit die nächste große Begegnung von zwei unterschiedlichen Marvel-Welten fest. Weniger erfreulich läuft es bei Blade.

Das Reboot des legendären Vampirjägers wurde bereits 2019 mit Mahershala Ali in der Hauptrolle angekündigt. Im November sollten endlich die Dreharbeiten in Atlanta starten. Nicht zuletzt ist der Kinostart bereits für 2023 angesetzt. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der heiß erwartete Film seinen Regisseur verloren.

Marvels neuer Blade-Film verliert Regisseur Bassam Tariq

Bassam Tariq sollte den neuen Blade-Film ursprünglich in Szene setzen. Tariq hat sich im Independent-Kino mit Filmen wie Mogul Mowgli einen Namen gemacht. Blade wäre sein erster Blockbuster gewesen. Nun begleitet er das Projekt nur noch als Produzent. Als Grund dafür werden Verschiebungen im Produktionsplan genannt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mogul Mowgli schauen:

Mogul Mowgli - Trailer (English) HD

Tariq ist nicht der erste Regisseur, der einen MCU-Film verlässt. Auch Ant-Man und Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben während der Vorproduktion einen kreativen Wechsel erfahren. Dass Tariq so kurz vor Drehstart aussteigt, ist allerdings überraschend und ein deutliches Signal, dass bei Blade nicht alles nach Plan läuft.

Wenn Marvel den Kinostart am 1. November 2023 halten will, muss jetzt schleunigst ein Ersatz her. Beim ersten großen MCU-Auftritt einer wichtigen Figur wie Blade, wäre es jedoch zu wünschen, dass sich Marvel die Zeit nimmt, um an dem Projekt zu feilen, anstelle überhastet eine Version ins Kino zu bringen, mit der niemand glücklich ist.

Wen könnt ihr euch als Ersatz für Bassam Tariq bei Blade vorstellen?