Wie kehrt Wolverine in Deadpool 3 zurück? Ryan Reynolds und Hugh Jackman beantworten alle Fragen in neuem Video (nicht)

Nach der Mega-Ankündigung der Wolverine-Rückkehr in Deadpool 3 haben Ryan Reynolds und Hugh Jackman noch ein Video nachgelegt. Darin beantworten sie die wichtigsten offenen Fragen auf ihre ganz eigene Art.

Marvel-Fans müssen noch fast zwei Jahre auf Deadpool 3 warten, aber Ryan Reynolds versüßt die Wartezeit schon mal mit einer Mega-Ankündigung. Niemand Geringeres als Hugh Jackman spielt für das Sequel nochmal seine ikonische X-Men-Figur.

Neben Begeisterung kommen bei vielen Fans natürlich direkt viele offene Fragen zur Wolverine-Rückkehr auf. Die haben Ryan Reynolds und Hugh Jackman jetzt in einem Video beantwortet. Oder auch nicht.

Neues Video mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman trollt Fans zur Wolverine-Rückkehr

Auf Twitter hat der Deadpool-Star nach seinem Ankündigungsvideo direkt einen Clip nachgelegt, in dem er mit dem Wolverine-Darsteller vor der Kamera sitzt. Beide wollen die wichtigsten Fragen zur Timeline von Deadpool 3 beantworten. Das Ergebnis fällt jedoch etwas anders aus. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich erlauben sich die beiden noch einen Spaß und lassen Fans mit Wake Me Up Before You Go-Go als überlaute Hymne zum Trollen erstmal im Unklaren darüber, wie Wolverine in die Story von Deadpool 3 passt.

Mehr Infos zur Rückkehr des X-Men-Helden erfahren wir hoffentlich wirklich noch vor dem 6. September 2024. Dann soll Deadpool 3 in den amerikanischen Kinos starten. Hugh Jackman spielte die Rolle zuletzt 2017 in Logan - The Wolverine, der eigentlich einen endgültigen Abschied von der Figur markierte. Der gilt in Hollywood mittlerweile aber nur so lange, bis zum Beispiel das nächste Multiversum ruft.

Was haltet ihr von dem neuen Video mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman?