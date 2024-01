Bizarre Sci-Fi und Horror-Rückehr: Das Programm der Berlinale 2024 steht fest

Im Februar beginnt die Berlinale und heute wurden die Filme im Wettbewerb bekanntgegeben. Von Sci-Fi über Horror bis hin zu wahren Widerstands-Geschichten ist alles dabei.

Oppenheimer-Star Cillian Murphy eröffnet die 74. Internationalen Filmfestspiele von Berlin mit seinem neuen Film und auch sonst gibt es einige vielversprechende Namen im Programm der diesjährigen Berlinale. Heute wurden die Filme des Wettbewerbs um den Goldenen Bären bekanntgegeben.

Die irische Bestseller-Verfilmung Small Things Like These mit Murphy und Emily Watson eröffnet das letzte Festival des künstlerischen Leiters Carlo Chatrian, der nächstes Jahr von Tricia Tuttle abgelöst wird. Das deutsche Kino wird unter anderem von Andreas Dresen vertreten, der in In Liebe, Eure Hilde die Geschichte der Widerstandskämpferin Hilde Coppi (Liv Lisa Fries aus Babylon Berlin) verfilmt, die sich gegen die Nazis engagierte.



Hochkarätige Horror-Rückkehr im Berlinale-Wettbewerb

Aus Österreich kommt die Horror-Rückkehr Des Teufels Bad, in dem das Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala (Ich seh, ich seh) nach einem Abstecher in den englischsprachigen Film von einer Frau im 18. Jahrhundert erzählen, die von dunklen Gedanken heimgesucht wird. Schauspieler Lars Eidinger und Regisseur Matthias Glasner wenden sich in Sterben dagegen einem Familiendrama zu.

Aus dem internationalen Autorenfilm schauen ebenfalls bekannte Gesichter vorbei. Bruno Dumont (France) hat mit Empire einen bizarr klingenden Science-Fiction-Film über Parallelwelten und Bestien gedreht, Olivier Assayas (Die Wolken von Sils Maria) wendet sich in Suspended Time dem Leben im Lockdown zu und Mati Diop kehrt nach ihrem aufsehenerregenden Geister-Debüt Atlantics mit Dahomey zurück.

Im Folgenden findet ihr die Übersicht der Filme im Wettbewerb sowie der Sektion Encounters. Weitere Filme in Panorama, Forum und anderen Sektionen findet ihr auf der Homepage der Berlinale.

Der Wettbewerb der Berlinale 2024 im Überblick

Another End - Piero Messina

Architecton - Victor Kossakovsky

Black Tea - Abderrahmane Sissako

La Cocina - Alonso Ruizpalacios

Dahomey - Mati Diop

A Different Man - Aaron Schimberg

The Empire - Bruno Dumont

Gloria! - Margherita Vicario

Suspended Time - Olivier Assayas

In Liebe, Eure Hilde - Andreas Dresen

My Favourite Cake - Behtash Saneeha, Maryam Moghaddam

Langue Etrangère - Claire Berger

Who Do I Belong To - Meryam Joobeur

Pepe - Nelson Carlos De Los Santos Arias

Shambhala - Min Bahadur Bham

Sterben - Matthias Glasner

Des Teufels Bad - Severin Fiala, Veronika Franz

Small Things Like These - Tim Mielants (Eröffnungsfilm)

A Traveler’s Needs - Hong Sang-soo

Sons - Gustav Möller

Die Filme in der Sektion Encounters

Arcadia - Yorgos Zois

Cidade; Campo - Juliana Rojas

Demba - Mamadou Dia

Direct Action - Guillaume Cailleau, Ben Russell

Sleep With Your Eyes Open - Nele Wohlatz

The Fable - Raam Reddy

A Family - Christine Angot

Favoriten - Ruth Beckermann

Ivo - Eva Trobisch

The Great Yawn - Aliyar Rasti

Some Rain Must Fall - Qui Yang

Hands In The Fire - Margarida Gil

Matt And Mara - Kazik Radwanski

Through The Graves The Wind Is Blowing - Travis Wilkerson

You Burn Me - Matias Pineiro

Die Internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 15. bis zum 25. Februar statt. Den Vorsitz der Jury nimmt dieses Jahr die Schauspielerin Lupita Nyong'o ein, die mit ihren Jury-Mitgliedern über die Vergabe des Goldenen Bären für den besten Film sowie anderer Preise entscheidet. Vergangenes Jahr ging der Hauptpreis des Festivals an die Dokumentation Auf der Adamant.



Moviepilot wird auch dieses Jahr erste Eindrücke von der Berlinale mit euch teilen.