Bizarrer Johnny Depp-Auftritt im Astronauten-Kostüm: "Ich brauchte die Arbeit"

3 Monate nach Ende seines Prozesses ist Johnny Depp wieder im TV zu sehen. Bei den MTV Video Music Awards erregte er Aufsehen mit Selbstironie und Astronauten-Kostüm.

Nach seinem aufsehenerregenden Prozess gegen Ex-Frau Amber Heard will Johnny Depp seiner Karriere neuen Schwung zu geben. Neben mehreren Film-Projekten machte er jetzt durch einen skurrilen Auftritt bei der Preisverleihung der MTV Video Music Awards von sich reden. Und zog dabei seine eigene kontroverse Situation durch den Kakao.

Johnny Depp als MTV-Astronaut: "Ihr könnt mich für Hochzeiten buchen"

Zwischen zwei Auftritten schwebte dabei der bekannte MTV-Astronaut durch den Raum. Hinter dem Visier wurde Johnny Depps Gesicht eingeblendet, der sich mit einer sarkastischen Nachricht an die Zuschauer wandte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

"Wisst ihr was? Ich brauchte die Arbeit", spielt er dabei auf sein Karriere-Tief an. In einem Video von der Aufzeichnung des Auftritts schlägt der Hollywood-Star sogar vor, man könne ihn künftig "für Geburtstage, Bar Mitzwas [und] Hochzeiten" buchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

Ob die Karriere-Entwicklung des Schauspielers seiner Selbstironie gerecht wird, bleibt abzuwarten. Johnny Depp führt 25 Jahre nach einem Mega-Flop erneut Regie. Im Historiendrama Jeanne du Barry wird er den französischen König Ludwig XV. spielen. Kindergeburtstage sind das noch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

Was haltet ihr von Johnny Depps MTV-Auftritt?