Bizarres Marvel-Video: Ist Markus Söder wirklich der Avengers-Experte, für den er sich ausgibt?

Der bayerische Ministerpräsident outet sich bei TikTok als Marvel-Fan, er hat alle MCU-Filme gesehen, sagt er. Aber wie viel Leidenschaft und Kenntnis fällt runter, wenn man ein bisschen am Experten-Baum rüttelt?

Ein Satz, den ich sage, wenn mir jemand am Telefon einen neuen Handy-Vertrag aufschwatzen will und wenn der bayrische Ministerpräsident Markus Söder behauptet, er sei Marvel-Fan: Das kaufe ich dir nicht ab.

Markus Söder: "Hab die Avengers alle sensationell gefunden"

Im Rahmen einer TikTok-Challenge sollten User:innen "das Coolste zu zeigen, was du besitzt, das aber nicht viel gekostet hat". Markus Söder nutzte die Gelegenheit, sich und die CSU als jung und cool dazustellen und postete ein bizarr-steifes Video, das mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet.

Mit staatstragenden Sätzen wie "Hab die Avengers alle sensationell gefunden" feiert er das Comic- und Filmfranchise ab und erzählt: Manche fänden die Action-Figur von Iron Man in seinem Büro "cool und lässig" und andere eher "peinlich". Nun ja, wie sagte nicht schon Konrad Adenauer: "Es gibt zwei Wege für den politischen Aufstieg: Entweder man passt sich an oder man legt sich quer."

Deshalb die Frage: Ist das alles eine PR-Masche, um sich an die zahlreichen Superhelden-Fans in Deutschland ranzuschleichen und mit Popkultur-Zuneigung an Profil bei der politischen Mitte zu gewinnen? Armin Laschet guckt nach eigener Aussage nachts Serien, da braucht auch Söder etwas, was ihn gegenüber einer nicht ganz so alten Zielgruppe menschlich macht. Oder ist Söder am Ende gar ein echter Fan? Und warum überhaupt heißt der Account "CSU bei TikTok", wenn dort ausschließlich Videos mit Markus Söder erscheinen?

Warum Markus Söder als Marvel-Experte nicht überzeugt

Mir ist das zu wenig. Nicht, dass es mehr Männer geben sollte, die ungefragt in der Öffentlichkeit ihr viel zu detailliertes Marvel-Spezialwissen breittreten, aber ein bisschen spezifischer als "IRON MAN, ah, super ... und auch Spider-Man!" sollten die Einlassungen dann schon sein, damit wir Markus Söder in unsere Mitte der MCU-Aficionados aufnehmen.

Wie viel weiß der Mann wirklich über das Marvel Cinematic Universe? Fühlt Markus Söder das Fandom wirklich? War er Team Cap oder Team Iron Man, als The First Avenger: Civil War in den Kinos lief? Jubelte er mit der Menge, als Cap in Avengers 4 Thors Hammer hob? Summt er auf dem Weg ins Marvel-geschmückte Minister-Büro manchmal Agatha All Along aus WandaVision mit?

Ich habe die nagende Ahnung, dass, wenn man etwas tiefer ins Marvel-Brett von Markus Söder bohren würde, man ziemlich schnell auf Luft trifft. Er spricht über das alles wie jemand, dem kurz die Figuren hingestellt wurden, dem man gesagt hat, wie die berühmtesten Charaktere heißen und wen man in so einem Video unbedingt erwähnen sollte, um nicht komplett ahnungslos zu wirken.

Denn wenn Söder wirklich so ein großer Marvel-Fan ist wie er behauptet, warum gibt es dann keine peinlichen Fotos von ihm im Hulk-Kostüm oder als lila angemalter Thanos, sondern nur peinliche Fotos als Shrek, Homer Simpson und Gandalf ? Immerhin trauerte er vor ein paar Jahren um den verstorbenen Stan Lee .

Bis ich keinen Beweis dafür sehe, dass in Markus Söders Schlafzimmer neben dem Jesus-Kreuz auch ein Age of Ultron-Poster hängt, glaub ich hier jedenfalls gar nichts!

