Black Friday bei Amazon: 3 hochwertige Baby Yoda-Puppen gibt's gerade zum halben Preis (eine ist fast 30 Zentimeter groß)

Anlässlich der Black Friday Angebote bei Amazon gibt es mehrere Baby Yoda-Puppen zum halben Preis – gerade richtig vor Weihnachten.

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, könnte bei Amazon fündig werden. Dort purzeln anlässlich der Black Friday-Angebote beim Online-Händler gerade die Preise.

Gleich drei hochwertige Puppen für das Kind aus er Star Wars-Serie The Mandalorian a.k.a. Baby Yoda gibt's zum halben Preis. Welche das sind, erfährst du hier.

Diese Baby Yoda-Puppe hat 25 Sound- und Bewegungseffekte

© Disney/Hasbro Elektronische The Child Puppe von Hasbro

Der animatronische Baby Yoda von Hasbro interagiert mit euch, wenn ihr ihn berührt. Streichelt ihr ihm über den Kopf, bewegt er Arme, Kopf, Ohren und Augen und erinnert dabei ein wenig an einen Furby. Diese Puppe besitzt folgende Features:

Größe: 21 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 25 Sound- und Bewegungseffekte

benötigt 3 AAA-Batterien

Preis : 41,99 Euro bei Amazon *

: UVP: 86,99 Euro

Viele Effekte zum kleinen Preis bei dieser Star Wars-Puppe

© Hasbro Star Wars The Child Figur

Außerdem haben wir noch eine weitere Baby-Yoda-Puppe für alle diejenigen, die gerne etwas weniger Geld für einen Grogu mit Soundeffekten ausgeben möchten. Der 19 cm große Baby Yoda von Hasbro ist die günstigste sprechende Figur in unserer Liste, bringt aber trotzdem eine ganze Reihe von Sounds und Accessoires mit.



Größe: 19 cm

Material: Kunststoff

bewegliche Teile und zwei Accessoires

zehn Soundeffekte

benötigt 3 LR44--Batterien



Preis : 18,47 Euro bei Amazon *

: UVP: 42,99 Euro

Diese Baby Yoda-Puppe ist fast 30cm groß

© Disney Plüschfigur von „The Child“

Wer auf komplexe Sounds und Bewegungen verzichten kann, sondern lieber eine fast lebensgroße Baby Yoda-Puppe haben will, liegt hier richtig. Diese Plüschfigur von "The Child" ist fast 30 cm groß.

Größe: 28 cm

Material: Acryl und Baumwolle

Preis : 21,79 Euro bei Amazon *



: UVP: 42,99 Euro

Wann finden der Black Friday 2022, die Cyber Week und der Cyber Monday statt?

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November 2022, also wie gewohnt den vierten Freitag im elften Monat. Die Cyber Week beginnt dementsprechend am 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022.

