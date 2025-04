Blake Lively in Thriller-Fortsetzung mit 1000 Twists: Lohnt sich Nur noch ein kleiner Gefallen auf Amazon?

Blake Lively und Anna Kendrick kehren in der Thriller-Komödie Nur noch ein kleiner Gefallen als kriminelle Freundinnen zurück. Die Fortsetzung hat wieder zahlreiche Twists auf Lager, die mit Teil 1 jedoch nicht mithalten können.

Sieben Jahre ist es her, seit die Thriller-Komödie Nur ein kleiner Gefallen in die weltweiten Kinos eingezogen ist und mit einem absurden Twist-Hagel und stilsicherer Inszenierung ihr Publikum begeisterte. Vor allem die Chemie zwischen Anna Kendrick und Blake Lively als ungleiche Mütter und Freundinnen, die in eine Reihe von kriminellen Ereignisse reingezogen werden, konnte in dem Film von Paul Feig überzeugen.



Jetzt steht die Fortsetzung Nur noch ein kleiner Gefallen in den Startlöchern, in der alle wichtigen Parteien des Erstlings zurückkehren. Statt ins Kino kommt der Streifen jedoch zu Amazon Prime Video. Aber lohnt sich der Thriller-Ausflug im Streaming-Abo?

Thriller-Fortsetzung Nur noch ein kleiner Gefallen: Blake Lively und Anna Kendrick verschlägt es nach Italien

Nur noch ein kleiner Gefallen spielt wenige Jahre nach dem Vorgänger, zu dessen Ende Emily Nelson (Lively) zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Stephanie Smothers (Kendrick) hat währenddessen aus der Sache Profit geschlagen, umfangreich darüber in ihrem Vlog berichtet und sogar ein Buch über Emilys Fall geschrieben.

Schaut hier einen Trailer zu Nur noch ein kleiner Gefallen:

Nur noch ein kleiner Gefallen - Trailer (Deutsch) HD

Bei einer Lesung platzt urplötzlich jedoch niemand Geringeres als Emily rein und bittet Stephanie. Sie soll Emilys Trauzeugin werden, denn Emily ist unverhofft aus dem Gefängnis freigekommen und hat allem Anschein nach den Mann ihrer Träume kennengelernt: den Italiener Dante ( Michele Morrone ), in dessen wunderschönen Heimat Capri die Hochzeit stattfinden soll.

Wenn auch zweifelnd, lässt sich Stephanie auf den Vorschlag ein und begleitet ihre ehemals beste Freundin in die italienische Idylle. Dort warten jedoch nicht nur ihr Ex-Freund Sean (Henry Golding) auf sie, sondern auch jede Menge neue Mysterien und Todesfälle ...



Nur noch ein kleiner Gefallen ist lauwarmer Thriller-Spaß mit noch absurderen Twists

Es ist nicht leicht, eine gute Fortsetzung zu einer weitgehend abgeschlossenen Geschichte zu machen: Das Novum fehlt, das Kennenlernen und Entdecken, die Geheimnisse, die sich in der Vergangenheit der jeweiligen Figuren verstecken. Mit all dem konnte Nur ein kleiner Gefallen 2018 im Kino glänzen und so mit zahlreichen Twists eine Überraschung nach der nächsten liefern. Auch wenn die Enthüllungen da teilweise schon komplett absurd daherkamen, wirkten sie dank ihrer schieren Fülle und den starken Performances von Kendrick und Lively doch immer noch irgendwie glaubhaft und für den Film passend.

Nur noch ein kleiner Gefallen hat es hier allein schon von der Grundprämisse schwerer, denn wir kennen Emilys Vergangenheit und ihre Absichten nun bereits besser. Die Fragen, die mit der Hochzeitsreise, dem Ehemann in spe sowie den neuen Mordfällen aufgeworfen werden, sind somit nicht mehr ganz so drängend, halten weniger bei der Stange und wirken darüber hinaus deutlich konstruierter als im Erstling.

Der Locationwechsel von New York nach Capri bildet jedoch eine nette Abwechslung, die landschaftliche Schauwerte liefert und die Atmosphäre von großen Murder Mysterys im Urlaubsgewand heraufbeschwört. Da bleibt es durchaus unterhaltsam, Kendricks Stephanie bei der Undercoverermittlung im Luxusresort und den verwinkelten Gassen der Kleinstadt zuzuschauen, ebenso wie gespannt darauf zu warten, mit welchen maßlos übertriebenen Kostümen Blake Lively in der nächsten Szene um die Ecke kommt. Gleichzeitig hat auch die großartige Chemie der beiden Schauspielerinnen an nichts eingebüßt, die diese Fortsetzung jedoch nicht mehr so sehr tragen kann wie ihren Vorgänger.

So war es schließlich die goldrichtige Entscheidung, Nur noch ein kleiner Gefallen als Streaming-Film bei Amazon Prime Video herauszubringen, statt auf der ganz großen Leinwand. Nach dem Kinobesuch hätte man sich womöglich gefragt, warum man dafür eigentlich Geld ausgegeben hat. Auf dem Sofa ist der Film jedoch mehr als leicht verdaulich und liefert in all seiner Absurdität den perfekten Feiertagssnack.

Nur noch ein kleiner Gefallen erscheint am 1. Mai 2025 auf Amazon Prime Video.