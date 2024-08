Blake Livelys bester Film ist ein richtig spannender Thriller, den ihr sofort bei Netflix streamen könnt

Bei Netflix versteckt sich ein Streaming-Highlight mit It Ends with Us-Star Blake Lively. Der Heist-Thriller ist ihr bestbewerteter Film.

Blake Lively erobert aktuell mit Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us die Kinoleinwände. Doch auch auf dem kleinen Bildschirm habt ihr aktuell die Möglichkeit, die Schauspielerin wiederzusehen. Denn ihr bester Film streamt aktuell auf Netflix. Die Rede ist von The Town - Stadt ohne Gnade.

The Town mit Blake Lively auf Netflix: Darum geht's in dem Heist-Thriller

In The Town räumt Bankräuber Doug MacRay (Ben Affleck) die großen Finanzhäuser in Boston regelmäßig mit seiner Bande aus und sahnt dabei so richtig ab. Sein Erfolg wird jedoch untergraben, als er sich in eine ehemalige Geisel, die Bankmanagerin Claire (Rebecca Hall) verliebt.

Plötzlich muss Doug sich zwischen seiner neugewonnenen Liebe und der Loyalität gegenüber seiner Bande entscheiden. Als dann auch noch das FBI anklopft, zieht die Schlinge sich immer weiter zu ...

Warner Blake Lively in The Town

The Town ist der bestbewertete Film in Blake Livelys Filmografie

Blake Lively schlüpft in dem Film unter der Regie von Hauptdarsteller Ben Affleck in die Rolle von Krista Coughlin, der Schwester von Bandenmitglied Jem (Jeremy Renner). Auch wenn Lively hier nur eine kleine Rolle innehat, weiß sie das Publikum mit ihrer Darstellung in wenigen Szenen in den Bann zu ziehen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

So gilt The Town auch bis heute als eine ihrer besten Rollen, für die sie 2010 unter anderem bei den San Diego Critics Awards als beste Nebendarstellerin nominiert wurde. Der Thriller setzt sich dazu bei Rotten Tomatoes mit einem Presse-Score von 92 Prozent an die Spitze der bestbewerteten Werke in Livelys Filmografie, während auch die Moviepilot-Community starke 7,3 von 10 Punkte an The Town vergibt.



