Blake Livelys Karriere startete noch vor Gossip Girl mit einem Kultfilm, den ihr sofort auf Amazon streamen könnt

Blake Lively erobert aktuell in Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us die Kinos. Ihre Karriere startete die Schauspielerin jedoch schon vor 19 Jahren in einem Kultfilm.

Blake Lively feierte ihren großen Durchbruch als Serena van der Woodsen in der Hit-Serie Gossip Girl, der Teenager:innen von 2007 und 2012 über 5 Staffeln in Atem hielt. Mittlerweile ist Lively aus Hollywood nicht mehr wegzudenken und lässt mit Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us in den Kinos aktuell die Kassen klingeln.

Dass die Schauspielerin ihre Karriere jedoch bereits vor 19 Jahren in einem Kultfilm startete, ist heute fast vergessen. Die Rede ist von Eine für 4.

Lange vor Gossip Girl und It Ends with Us: Der Kultfilm Eine für 4 ebnete Blake Lively den Weg für ihre Karriere

Der Coming-of-Age-Film von Ken Kwapis (Er steht einfach nicht auf dich) dreht sich um vier Freundinnen, die seit ihrer frühen Kindheit unzertrennlich sind. In den Sommerferien sind die vier das erste Mal auf sich allein gestellt. Carmen (America Ferrera) plant einen Sommer bei ihrem Vater, Lena (Alexis Bledel) reist zu ihren Großeltern nach Griechenland und Bridget (Lively) fährt mit ihrer Fußballmannschaft ins Trainingslager. Tilly (Amber Tamblyn) bliebt als einzige zurück und schuftet an der Kasse vom lokalen Supermarkt.

Kurz bevor sie getrennte Wege gehen, entdecken sie eine alte Jeans, die ihnen überraschenderweise allen gleich gut passt. Als Symbol ihrer Freundschaft soll die Hose sie als "Schwesternschaft der reisenden Jeans" für immer zusammenhalten und in guten wie schlechten Tagen beistehen.

Universum Film Eine für 4

Der Film erschien 2005 als typische Teenie-Komödie, die sich unter andere Genre-Vertretern wie Mean Girls, She's the Man oder Clueless einreihte und für Fans bis heute als Kultfilm gilt. Neben Lively, die hier ihre erste große Rolle innehatte, sind in dem Film unter anderem Gilmore Girls-Star Alexis Bledel, America Ferrera, die dieses Jahr mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin für Barbie ausgezeichnet wurde, sowie Amber Tamblyn (Django Unchained) zu sehen.

Eine für 4 mit Blake Lively war 2005 ein Hit bei Publikum und Kritik

Der Film hält bei Rotten Tomatoes einen Kritiken-Score von starken 82 Prozent bei 152 Kritiken, während das Publikum auf nicht weniger beachtliche 76 Prozent kommt. Damit steht Eine für 4 auf Platz 3 der bestbewerteten Filme mit Blake Lively, dessen Liste vom Ben Affleck-Thriller The Town angeführt wird.

Der Kultfilm ließ 2008 mit Eine für 4 – Unterwegs in Sachen Liebe eine Fortsetzung folgen, in der Lively als Bridget zurückkehrte. An den Erfolg des ersten Teils konnte das Sequel jedoch weder bei der Kritik noch beim Publikum anknüpfen, auch wenn ähnliche Box-Office-Zahlen verbucht werden konnten.

Eine für 4 streamt aktuell im Abo bei Amazon Prime Video *. Die Fortsetzung ist auf dem Streamer zum Kaufen oder Leihen verfügbar.

