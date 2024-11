Blue Bloods brachte Fanliebling nach 12 Jahren zurück – und es war eine glorreiche Rückkehr

In Staffel 14 erwartet Fans ein überraschendes Wiedersehen mit einer Figur, die vor einer gefühlten Ewigkeit die Serie verlassen musste.

Die Schauspielerin Jennifer Esposito musste die Serie Blue Bloods - Crime Scene New York vor zwölf Jahren sehr plötzlich verlassen – ihr Ausstieg war umstritten. In der finalen Staffel kehrt sie als Jackie Curatola zurück.

Jennifer Espositos Blue Bloods-Ausstieg erfolgte nicht freiwillig

In der Krimiserie Blue Bloods verkörpert Esposito die Polizistin Jackie Curatola und ermittelte Seite an Seite mit Hauptfigur Danny Reagan (Donnie Wahlberg). In der 3. Staffel litt die Figur vermehrt an Anzeichen von Burnout und verließ das Polizeipräsidium aus freien Stücken.

Wie Screenrant berichtet, lief Jennifer Espositos Ausstieg hinter den Kulissen anscheinend nicht ganz harmonisch ab. Die Schauspielerin wurde 2012 mit Zöliakie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Glutenunverträglichkeit, die langfristig zu einer Autoimmunerkrankung führt.

Aufgrund der Diagnose versuchte Jennifer Esposito auf Rat ihres Arztes hin, ihren Arbeitsplan am Set zu reduzieren. Die von ihr geforderten Änderungen wurden von den CBS Studios aber nicht eingehalten. Dies wiederum führte dazu, dass Jennifer Esposito am Set mehrfach zusammenbrach.



Ihrer Aussage zufolge wurde sie von den CBS Studios daraufhin in einen unbezahlten Urlaub geschickt und effektiv daran gehindert, für andere Sender zu arbeiten. Laut Esposito nahmen sie ihre Erkrankung nicht ernst.

Die Schauspielerin äußerte sich dazu sehr enttäuscht:

Aber hier geht es nicht um mich. Es geht um eine Krankheit, die die Menschen nicht verstehen. Was passiert ist, war hässlich. Das macht mich krank.

Die CBS Studios reagierten, indem sie andeuteten, es könnte ein Wiedersehen mit der Schauspielerin geben.

Glorreiche Rückkehr in finaler Staffel von Blue Bloods

Tatsächlich war bereits in der 13. Staffel eine Rückkehr von Jennifer Esposito arrangiert worden. Wie sich herausstellte, war ihre Figur Jackie Curalato inzwischen zu einer Polizeichefin in Suffolk County aufgestiegen.

In Staffel 14 ermittelt sie wieder gemeinsam mit Danny Reagan, um den Serienmörder Leonard Walker zu stellen. Auf diese Weise wurde Jennifer Esposito vor der Kamera nicht nur zurückgebracht. Ihre Rolle wurde deutlich weiterentwickelt und bekam ein würdiges Finale vor der Kamera.