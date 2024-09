Die Polizeiserie Blue Bloods mit Tom Selleck in der Hauptrolle endet mit Staffel 14 bei dem US-Sender CBS. Im Finale wird es eine besonders tragische Szene geben.

Wir bewegen uns in großen Schritten auf die letzten Episoden von Blue Bloods – Crime Scene New York zu. Seit 2010 begleitet uns das Schicksal der Reagan-Familie auf den heimischen Bildschirmen. Viele dramatische Ereignisse gab es in den 13 bisher erschienen Staffeln zu sehen. Doch eine Sache hat die Serie immer geerdet.

Die Rede ist von dem gemeinsamen Abendessen im Hause Reagen. Egal, wie aufwühlend der Polizeialltag ist: Hier kommen die Figuren zusammen und tauschen sich auf einer ganz anderen Ebene miteinander aus. Das ändert sich auch in der zweiten Hälfte der 14. Staffel nicht. Dennoch sollten sich Fans auf eine Überraschung einstellen.

Blue Bloods-Finale: Staffel 14 wartet mit einem ganz besonderen Familienessen und einer Überraschung auf

Im Gespräch mit Entertainment Weekly bestätigt Erin-Darstellerin Bridget Moynahan, dass es in der letzten Folge der 14. Staffel von Blue Bloods eine Dinner-Szene gibt, an die sich Fans noch lange erinnern werden:

In der letzten Folge von Staffel 14 gibt es einige schöne Enthüllungen, die bei diesem Familienessen ihren Abschluss finden. Dass wir in unserer letzten Folge so ein besonderes Familienessen veranstalten, wird, glaube ich, bei den Fans gut ankommen. Die Fans werden sich über einiges davon wirklich amüsieren. Und dann gibt es vielleicht noch eine Überraschung, die nicht so hoffnungsvoll ist.

Moynahan verrät natürlich noch nicht, um was für eine Überraschung es sich handelt. Dass sie die Worte "nicht so hoffnungsvoll" verwendet, lässt darauf schließen, dass eine der Enthüllungen im Finale auf einer tragischen Note endet. Ein reines Happy End dürfte damit vom Tisch sein. Doch das wäre nach 14 Staffeln vermutlich auch zu einfach.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Blue Bloods Staffel 4 auf einen Blick

Das große Finale: Wann startet Blue Bloods Staffel 14?

Die zweite Hälfte der 14. Staffel von Blue Bloods startet in den USA am 18. Oktober 2024 im Abendprogramm von CBS. Insgesamt erwarten uns acht neue Episoden, ehe die Serie im Dezember ihren Abschluss findet. Wann die Folgen nach Deutschland kommen, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.