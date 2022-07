Blutiger Alptraum mit Game of Thrones-Star: Erster Trailer verpasst Horror-Legende neuen Twist

In The Invitation gerät Game of Thrones-Star Nathalie Emmanuel in einen blutigen Albtraum. Der erste Trailer verspricht gelungene Horror-Unterhaltung mit Dracula-Twist.

Nach ihren Rollen als Missandei in Game of Thrones und Ramsey im Fast & Furious-Franchise unternimmt Nathalie Emmanuel als nächstes einen Ausflug in den Horrorfilm. Im ersten Trailer zu The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet stößt sie in der Hauptrolle auf einen bisher unbekannten Cousin. Ihr Ausflug zur neuen Verwandtschaft entpuppt sich jedoch schnell als blutiger Alptraum. Aber seht selbst! Schaut hier den Trailer zu The Invitation: The Invitation - Trailer (English) HD Horrorfilm mit Game of Thrones-Star interpretiert Dracula-Mythos neu Als Evie findet die Schauspielerin in dem Film von Jessica M. Thompson nach einem DNA-Test heraus, dass sie noch einen Cousin hat. Als sie sich mit Oliver (Hugh Skinner) zum Essen trifft, wird sie von ihm direkt auf eine große Familienhochzeit eingeladen. Das opulente Anwesen voller offensichtlich reicher Menschen stellt sich für Evie aber schnell als brutaler Horror heraus.

Wie der Trailer zu The Invitation schon verrät, bezieht sich der Vampir-Twist im Film auf die ikonische Dracula-Mythologie. Während Evie anscheinend direkt selbst als Blautsauger-Braut herhalten soll, fällt gegen Ende des Videos auch der Name Harker. Dabei handelt es sich um Jonathan Harker, der bekannte Protagonist aus Bram Stokers Dracula. Wie The Invitation die ikonische Grusel-Vorlage neu verpackt, erfahren wir spätestens ab dem 25. August in voller Pracht. Dann startet der Film bei uns im Kino. Schon gesehen? Nach 29 Jahren: Disney bringt Fantasy-Horror-Kult im ersten Trailer zurück

