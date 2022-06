Nach 29 Jahren: Disney bringt Fantasy-Horror-Kult im ersten Trailer zurück

Noch dieses Jahr wartet Disney+ mit einer schaurigen Fortsetzung auf, die an einen fast drei Dekaden alten Fantasy-Horror-Kultfilm anschließt. Hier ist der Teaser-Trailer zu Hocus Pocus 2.

Für viele Filmfans gehört Hocus Pocus zu den ersten Berührungspunkten mit dem Fantasy- und vor allem dem Horrorkino. Der Disney-Klassiker aus dem Jahr 1993 vereint schaurige Bilder mit jeder Menge Humor und schrägen Einfallen. Dieses Jahr wird das Hexen-Abenteuer mit Hocus Pocus 2 auf Disney+ fortgesetzt.

Seit 2014 geistert das Projekt durch Hollywood. Jetzt ist es endlich in greifbarerer Nähe, wie der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer beweist. Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy kehren in ihren altbekannten Rollen zurück. Auch Doug Jones, der schon im Original dabei war, stürzt sich erneut in den Gruselspaß.

Fantasy-Horror: Der Teaser-Trailer zu Hocus Pocus 2

Hocus Pocus 2 - Teaser Trailer (English) HD

Die Handlung von Hocus Pocus 2 setzt 29 Jahre nach dem ersten Teil ein und erzählt davon, wie es die drei Sanderson-Schwestern – namentlich Winnie (Midler), Sarah (Parker) und Mary (Najimy) – einmal mehr ins Salem der Gegenwart verschlägt. Drei Jugendliche setzen daraufhin alles daran, um die fiesen Hexen aufzuhalten.

Wann startet Hocus Pocus 2 auf Disney+?

Allzu lange müssen wir auf die Rückkehr des Fantasy-Horror-Kults nicht mehr warten. Hocus Pocus startet bereits am 30. September 2022 auf Disney+. Inszeniert wurde der Film von Anne Fletcher, die u.a. für Step Up und Selbst ist die Braut bekannt ist.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Disney+ und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Überzeugt euch der Teaser-Trailer zu Hocus Pocus 2?