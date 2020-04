Blutiger Vikings-Ersatz bei Netflix: Last Kingdom-Trailer mit Schlachten und starken Frisuren

Die Wikinger- und Historienserie The Last Kingdom geht bei Netflix in die 4. Staffel. Seht den Trailer zur Fortsetzung und erfahrt, warum sich die Serie auch für Vikings-Fans lohnt.

Vikings pausiert noch und bis zum Start der abschließenden Staffel 6B dauert es bis mindestens November 2020. Für alle Fans von Wikinger-Geschichten und in Form gebrachtem wildem Haupthaar gibt es aber Ersatz bei Netflix.

The Last Kingdom für Binger: So viele Folgen gibt es

Aus bald 36 Folgen besteht die Serie. Die ersten beiden Staffel umfassten 8 Episoden, Staffel 3 und 4 haben 10.

In kaum zwei Wochen, am 26. April 2020, erscheinen alle 10 Folgen der 4. Staffel von The Last Kingdom. Wer die Serie noch nicht kannte, hat also genug Material, um die Zeit bis zum Finale zu überbrücken. Seid ihr mit der Serie schon vertraut, könnt ihr euch über den neuen Trailer freuen, der heute erschienen ist. Oben im Player und gleich hier könnt ihr ihn euch ansehen.



Der Trailer zur 4. Staffel The Last Kingdom

The Last Kingdom - S04 Trailer (English) HD

In The Last Kingdom geht es aber nicht nur um Frisuren - wallende Mähnen, Zöpfe, Undercuts gibt es im Trailer zuhauf - der Trailer zu Staffel deutet zudem einen wahren Schlachten-Overload an.

Für Neulinge und Vikings-Fans: Darum geht es in The Last Kingdom

The Last Kingdom ist eine britische Historienserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Bernard Cornwell basiert. Dieser ist in Deutschland unter dem Titel Das Letzte Königreich erschienen und darüber hinaus Teil der The Saxon Stories. Die Handlung vermischt historische Begebenheiten mit fiktiven Charakteren. The Last Kingdom erzählt von Themen wie Krieg, Religion und Politik.

Alles Wichtige: Darum geht es in Staffel 4 The Last Kingdom

Die Serie spielt den letzten Zügen des 9. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war England ein Flickenteppich einzelner Königreiche, die sich gegenseitig bekriegten. Der angelsächsische Raum wurde von Wikingern erobert. Unter dem Kommando von König Alfred dem Großen versucht das Königreich von Wessex verzweifelt, den barbarischen Eindringlingen Widerstand zu bieten.

Für The Last Kingdom-Fans: So geht es in Staffel 4 auf Netflix weiter

Achtung, Spoiler zu The Last Kingdom! Staffel 3 der beliebten Historienserie endete mit einer Schlacht, in der sich die christliche Seite um Edward, Uhtred und Aethelfled gegen die Dänen durchsetzen konnte. Zudem gelang es Uhtred (Alexander Dreymon), den Verräter Aethelwold zu stellen.

Frieden im Königreich Wessex kehrt damit aber noch lange nicht ein, denn auf Uhtred und den neuen König warten schon die nächsten Herausforderungen. Wie eine offizielle Handlungsbeschreibung zu Staffel 4 verrät, fasst Uhtred nun den Plan, seine Heimat Bebbanburg zurückzuerobern. Jedoch muss er feststellen, dass sein Schicksal unmittelbar mit den Vorstellungen König Alfreds eines geeinten Englands verbunden ist.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Die Dänen Cnut und Haesten dürften derweil auf Rache an Uhtred sinnen. Daneben drohen neue Probleme aus dem sächsischen Merzien: Aethelred könnte sich nach Alfreds Tod dort wieder selbst zum König erklären.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.