Blutige Netflix-Schlachten: Ersatz für Fans von Game of Thrones und Vikings

Zum Start der 2. Staffel von The Kingdom schauen wir auf Historienserien aus Südkorea. Einige bieten ähnlich gute Schlachten wie Game of Thrones und Vikings. Wirklich!

Ab dem 13. März 2020 ist die 2. Staffel von Kingdom auf Netflix verfügbar. Die Serie ist bei den Moviepiloten gut angekommen. Über 230 Bewertungen sind für sie abgegeben worden, was für eine Zombieserie aus Südkorea ein ziemlich guter Wert ist. Denn eigentlich richten wir Europäer unseren Blick all zu oft gen Westen.

Dabei ist die Serien-Landschaft in Südkorea überaus vielfältig und muss sich überhaupt nicht verstecken. Netflix hat das schon vor dem Oscar-Gewinn für Parasite erkannt. In der asiatischen Region werden für den Streamingdienst in Südkorea die meisten Serien produziert und vertrieben, da diese durch die Koreanische Welle - auch Hallyu genannt - im Rest von Asien ein großes Publikum finden. Mehr und mehr trifft dies auch für Europa zu.

Kingdom ist dabei nur eine von vielen blutrünstigen Historiendramen, die ein internationales Publikum gefunden haben. Sie hat gezeigt, dass Zombies immer noch Interessantes zu bieten haben und lässt The Walking Dead alt aussehen. Aber Südkorea hat für Fans von epischen Schlachten wie in Game of Thrones oder Vikings, wahren Historien-Geschichten sowie romantischer Liebe in Zeiten von Krieg und Verbrechen noch viel mehr zu bieten.

Wir haben für euch jüngere Historiendramen aus Südkorea herausgesucht, die ihr euch auf Netflix zu Gemüte führen könnt. Dabei brauchen diese Vergleiche mit ähnlich gelagerten Serien unseres Kulturkreises wie Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom, Rom oder Spartacus nicht zu scheuen.