Blutiges Marvel-Spektakel: Ungeschnittene Blade-Trilogie günstiger bei Amazon

Blade wandert ins MCU. Wer sich aufs Reboot vorbereiten will, der sollte sich die Original-Trilogie zu Gemüte führen.

Superhelden sind in der Regel für den Mainstream inszeniert, mit weniger offensichtlichem Blut und roher Gewalt. Die Blade-Trilogie mit Wesley Snipes in der Hauptrolle ist eine der wenigen Superhelden-Verfilmungen, die mit dieser Regel bricht. Dort wird drastische Gewalt schonungslos dargestellt.

Das hat allerdings Konsequenzen nach sich gezogen. So war der erste Blade-Teil in Deutschland lange Zeit nur geschnitten verfügbar. Bis zu sechs Minuten fehlten bei dem Film. Erst im Januar 2019 wurde dies geändert. Seitdem darf die ungeschnittene FSK-18-Fassung des Films wieder im Handel ausliegen und im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Wie geht es mit Blade weiter?

Das Daywalker und Vampirjäger Blade kommt offiziell ins MCU. Dies wurde bei Comic-Con in San Diego in Juni 2019 verkündet. Zunächst wurde nur das Projekt Blade mit zweifache Oscarpreisträger Mahershala Ali in der Hauptrolle angekündigt. Aktuell arbeiten Gene Colan und Marv Wolfman am Drehbuch. Marvel-Boss Kevin Feige ist als Produzent mit an Bord.

Nach Black Panther wird mit Blade somit ein weiterer schwarzer Held ins MCU-Franchise wandern. Wer der wahre Vorreiter afroamerikanischer Comic-Verfilmungen ist, darüber streiten sich die Geister.



Wann wir mit dem Blade-Reboot im Kino rechnen können, ist bisher noch unklar. Über alle Updates halten wir euch aber auf dem Laufenden.

