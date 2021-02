Brachiales Fast and Furious 9-Video: 4 geniale Sekunden versprechen den Actionfilm des Jahres

In Fast and Furious 9 könnte die Actionfilm-Reihe mit Vin Diesel zu neuer Höchstform anlaufen. Das deuten ein vielversprechender Spot und ein Behind-the-Scenes Video an.

Wenn Fast and Furious 9 im Mai ins Kino kommt, ist das der ersten Auftritt von Vin Diesels Crew seit sage und schreibe 4 Jahren. Umso gespannter können wir auf die Rückkehr der Hauptreihe des Bolliden-Franchise sein. Wird der Action-Blockbuster Teil 8 in Sachen Effekte toppen? Ist das überhaupt möglich? Und wollen wir das?

Ausgehend vom neuen Super Bowl-Spot und einem Behind-the-Scenes-Video ist die Vorfreude für Actionfans jedenfalls gerechtfertigt. Denn in nur 4 Sekunden zeigen die Videos, was diese Auto-Reihe so großartig macht. Wenn Fast and Furious 9 diese bodenständige Zerstörungswut durchzieht, hat er das Zeug zum Actionfilm des Jahres.

Fast and Furious 9 mit Vin Diesel schießt mal eben einen Sportwagen durch ein Haus

Auf Grund der Coronavirus-Pandemie hatte Fast and Furious 9 die seltene Ehre eines zweiten Super Bowl-Spots. Letztes Jahr präsentierte sich der Vin Diesel-Blockbuster bei dem Football-Event und dieses Jahr notgedrungen nochmal.

Schaut euch zunächst den Super Bowl-Spot vom Sonntag an. Wer von Helen Mirrens Kichern beim Rasen noch nicht überzeugt wird, dürfte spätestens bei der 4-sekündigen Actionszene am Ende umdenken.

Schaut euch den Super Bowl-Spot für Fast and Furious 9 an:

Fast & Furious 9 - Super Bowl Trailer (English) HD

In dieser Szene schießt Fast and Furious 9 mal eben einen Sportwagen durch einen Whisky-Laden, bis er am anderen Ende rauskommt und einen Lastwagen durchbohrt. In nur 4 Sekunden treibt das Ausmaß der Zerstörung einem ein kindliches Grinsen ins Gesicht. Doch wie entstand die Szene und wie viel davon ist echt?

4 Sekunden Wahnsinns-Action benötigen 8 Monate Vorarbeit

Erstaunlich viel. Das beweist ein Behind-the-Scenes-Video, das Regisseur Justin Lin bei Twitter geteilt hat. Er kommentierte das so:

Ein 4-Sekunden-Shot in F9. 8 Monate Vorbereitung. 4 Tage Dreh. 3 zerstörte Autos. Arbeit von einer über hundertköpfigen leidenschaftlichen und talentiertenCrew. Der beste Job der Welt!

In dem Video sehen wir, dass die Umsetzung der Actionszene im Grunde aus zwei Teilen besteht. Erst wird ein Auto in das Set der ersten Hälfte des Ladens gerammt. Dann wird es auf einem zerstörerischen Fließband von einem zweiten Set geradewegs in den gelben Laster befördert. Alldieweil jagen Kameras hinterher.

Schaut euch das Behind-the-Scenes-Video zu Fast and Furious 9 hier an:

Fast and Furious 9 - Behind the Scenes 4 Second Shot (English)

In der Postproduktion werden die Stadtumgebung und Trümmer hinzugefügt. Die Grundlage für die Actionszene ist aber reales Material, das sich verbiegt, dehnt und birst. Genau das macht den Charme und die Anziehung der Fast and Furious-Reihe aus. Deshalb steigert das Video die Vorfreude auf die Action in Teil 9.



Fast and Furious 9: Eine Rückkehr zu den Stärken der Reihe?

Einst ging es in der Reihe bekanntlich nicht um Atom-U-Boote, sondern getunte Sportwagen. Mit Fast 5 wuchsen die Abenteuer Dom Toretto (Vin Diesel) und seiner Familie zu Blockbuster-Größe an. Doch unter der Konkurrenz hob sich das Franchise weiterhin durch die vielen zum Teil mit praktischen Effekten umgesetzten Zerstörungsorgien ab. Je mehr sichtbare CGI-Action in Fast and Furious zum Einsatz kommt, desto austauschbarer wirken die Filme.

Seit dem Abgang von Regisseur Justin Lin nach Teil 6 tendierten die Actionfilme in diese Richtung. Alles musste größer, schneller, explosiver aussehen als im Vorgänger. Nun ist Lin zurückkehrt zur Reihe, die er groß machte. Videos wie jenes für die 4-Sekunden-Actionszene im Super Bowl-Spot schüren Hoffnung, dass sich sein Einfluss positiv auf das Franchise auswirkt.

Wann kommt Fast and Furious 9 im Kino?

Fast and Furious 9 kommt am 27. Mai 2021 im Kino. Neben Vin Diesel, Michelle Rodriguez und anderen Rückkehrer*innen könnt ihr euch auf Neuzugang John Cena freuen. Er spielt den entfremdeten Bruder von Dom Toretto und ist so etwas wie der Ersatz für Dwayne Johnson, der den Film aussitzt.

Was erwartet ihr von der Action Fast and Furious 9? Wollt ihr Dom Toretto im All sehen?