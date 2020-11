Fast and Furious 9: Alles über Vin Diesels Weltraum-Pläne - Kinostart, Cast, Trailer und mehr

Fast and Furious 9 kommt, doch der Kinostart wurde verschoben. Wer spielt im Cast neben Vin Diesel mit? Wie sieht die Handlung aus? Alles, was ihr über den Film wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Fast and Furious 9 ist nur der Anfang des großen Endes der Dom Toretto-Saga. Der Blockbuster mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez und John Cena soll Familienkonflikte und Actionspektakel auf eine neue Ebene heben. So erwartet uns in dem Film Dom Torettos Bruder und vielleicht sogar eine Reise in den Weltraum.

Was wir sonst noch über Kinostart, Handlung, Besetzung, Trailer und Fortsetzungen wissen, erfahrt ihr hier. Darunter sind auch ein paar große Änderungen für die Reihe, die im Wirbel um Weltraum-Reisen fast untergehen.

Dieser Artikel wird regelmäßig mit den neusten Infos aktualisiert.

Wann kommt Fast and Furious 9 im Kino?

Fast and Furious 9 feiert seinen deutschen Kinostart am 27.05.2021. Bisher wurde der Film wegen der Coronavirus-Pandemie insgesamt zweimal verschoben. Zuletzt, weil der neue James Bond-Film Keine Zeit zu sterben einen neuen Kinostart benötigte. Beide Filme werden von Universal vertrieben.

Gibt es einen Trailer für den Actionfilm?

Wegen der Verschiebung gibt es weit mehr Trailer-Material für den Vin Diesel-Blockbuster als für andere Filme aus dem kommenden Jahr. (Alle Fast and Furious-Filme in einer Box. *)

Der fast vierminütige Trailer für Fast & Furious 9:

Fast & Furious 9 - Trailer (English) HD

Neben dem Haupttrailer wurde auch ein Super Bowl-Spot für den Actionfilm veröffentlicht.

In den Weltraum? Die Handlung des Blockbusters mit Vin Diesel

Die offizielle Inhaltsangabe von Fast and Furious 9 lautet wie folgt:

Dom Toretto führt ein ruhiges Leben mit Letty und seinem kleinen Sohn Brian, aber sie wissen, dass die Gefahr immer hinter dem friedlichen Horizont lauert. Dieses Mal wird die Gefahr Dom dazu zwingen, die Sünden seiner Vergangenheit konfrontieren, wenn er jene Menschen retten will, die ihm am meisten bedeuten.





Seine Crew schließt sich zusammen, um einen welterschütternden Plan zu verhindern, der vom fähigsten Auftragskiller und Hochleistungs-Fahrer angeführt wird, den sie je getroffen haben: ein Mann, der zufällig auch Doms verlorener Bruder Jakob ist.

Jakob scheint dabei laut Trailer mit F&F8-Bösewichtin Cipher (Charlize Theron) zusammen zu arbeiten. Bei den "Sünden der Vergangenheit" aus der Synopsis könnte es sich um den Grund handeln, warum die Toretto-Brüder sich nicht ausstehen können.

Darüber hinaus haben zwei Stars des Films angedeutet, was seit Längerem spekuliert/erträumt wird: dass Fast and Furious 9 in den Weltraum reist.

Der Cast: Welche Schauspieler kommen zurück und wo ist The Rock?

Dwayne "The Rock" Johnson und Jason Statham haben sich sich vorerst in die Spin-off-Reihe verabschiedet. Doch an Stars mangelt es dem neunten Film der Hauptreihe trotzdem nicht.

Folgende Stamm-Schauspieler der Fast and Furious-Reihe sind dabei:

Vin Diesel als Dom Toretto

als Dom Toretto Michelle Rodriguez als Letty Ortiz



als Letty Ortiz Jordana Brewster als Mia

als Mia Tyrese Gibson als Roman Pearce



als Roman Pearce Chris "Ludacris" Bridges als Tej Parker

als Tej Parker Nathalie Emmanuel als Ramsay

Es gibt aber auch einige Rückkehrer in der Besetzung von Fast and Furious 9. Darunter ist mindestens eine totgeglaubte Figur, nämlich Han Lue (Sung Kang), der in Tokyo Drift gestorben ist.

© Universal © Universal © Universal © Universal © Universal © Universal © Universal Die Besetzung von Fast and Furious 9

Die Rückkehrer im Cast von Fast and Furious 9:

Charlize Theron als Cipher

als Cipher Helen Mirren als Magdalene Shaw

als Magdalene Shaw Sung Kang als Han Lue

als Han Lue Lucas Black als Sean Boswell (bekannt aus Tokyo Drift)

als Sean Boswell (bekannt aus Tokyo Drift) Bow Wow als Twinkie (bekannt aus Tokyo Drift)

als Twinkie (bekannt aus Tokyo Drift) Jason Tobin als Earl Hu (bekannt aus Tokyo Drift)

Aber wer spielt Dom Torettos und damit Vin Diesels Bruder? Bei der Besetzung wählten die Macher mit John Cena einen Wrestler, der die The Rock-förmige Lücke in der Reihe füllen könnte.

Die Neulinge in der Besetzung des Franchises:

John Cena als Jakob Toretto

als Jakob Toretto Cardi B als Leysa

als Leysa Michael Rooker als Buddy

Neben der Rapperin Cardi B und dem Guardians of the Galaxy-Darsteller Michael Rooker stoßen auch Anna Sawai (Ninja Assassin), Finn Cole (Peaky Blinders), Reggaeton-Star Ozuna und Mixed Martial Arts-Kämpfer Franchis Ngannou zur Besetzung.

Regie und Drehbuch: Zwei große Änderungen für die Actionfilm-Reihe

Hinter den Kulissen des Franchise gibt es zwei große Veränderungen. Die eine schließt an die "guten alten Zeiten" an. Denn Justin Lin kehrt zur F&F-Familie zurück. Als Regisseur von Teil 3 bis 6 ist er maßgeblich mitverantwortlich für die Langlebigkeit und Erneuerung des Franchise als Blockbuster.

Die größte Fast and Furious-Änderung gibt's beim Drehbuch

Ein beachtlicher Bruch steht auf Seiten des Drehbuchs an. Denn erstmals seit Teil 2 der Reihe schrieb nicht Chris Morgan das Skript. Der Stamm-Autor von sechs Fast and Furious-Filmen ist vorerst zur Spin-off-Reihe Hobbs and Shaw abgewandert.

© Universal Vin Diesel und Sung Kang im Trailer

Stattdessen verfasste Daniel Casey die Vorlage von Teil 9. Casey ist vor allem für das Drehbuch des Science-Fiction-Films Kin bekannt.

Das Ende von Fast and Furious: Was wissen wir über Teil 10 und 11?

Nach Teil 9 soll die Actionfilm-Reihe um Vin Diesel auf ihr Finale zusteuern. Fast and Furious endet nach 11 Filmen. Ein Doppel-Finale so groß wie Avengers ist im Gespräch.

Damit wird Universal sein erfolgreichstes Franchise aber nicht vollständig ziehen lassen. Weitere Spin-offs sind bereits in Planung. Dazu gehört auch das Sequel Hobbs & Shaw 2 mit Dwayne Johnson und Jason Statham.

