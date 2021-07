Brachiales John Wick 4-Video zeigt, was für ein Action-Feuerwerk der Keanu Reeves-Film wird

John Wick 4 verspricht eine astreine Action-Gaudi zu werden. Das Video eines Keanu Reeves-Kollegen zeigt nun, wie heftig es wirklich zur Sache gehen wird.

John Wick: Kapitel 4 wird eine einzige Orgie an Fäusten und Schießereien. Das zeigt etwa die Tatsache, dass es Hundeliebhaber Keanu Reeves dort mit gleich zwei absoluten Action-Koryphäen zu tun bekommt. Jetzt hat einer seiner Co-Stars ein Video geteilt, das uns das Ausmaß der Action erst so richtig vor Augen führt.

John Wick 4 verwandelt Keanu Reeves-Kollegen in eine einzige Kampfmaschine

Der kanadische Schauspieler Shamier Anderson (Stowaway) soll in John Wick 4 eine noch unbekannte Rolle an der Seite von Keanu Reeves spielen. Doch selbst, wenn es sich dabei um einen eher kleineren Part handeln sollte: Das Training dafür ist knüppelhart. Wie Anderson auf Instagram zeigt, besteht es nicht nur aus dem üblichen Muskelaufbau, sondern umfasst jede Menge Martial Arts-Kämpfe und sogar Runden am Schießstand.

John Wick 4 scheint seine Darsteller in absolute Kampfmaschinen zu verwandeln und verspricht damit ein einziges gewaltiges Action-Feuerwerk. Wenn selbst der Umgang mit den Schusswaffen aufs Penibelste geprobt wird, dürfte uns eine perfekt durchgeplante Choreographie an blauen Bohnen und Handkantenschlägen erwarten.

Für diesen Anspruch unterzogen sich schon die Darsteller der John Wick 4-Vorgänger einem extrem fordernden Trainingsplan. So gibt es etwa auch ein Video von Halle Berry, die für John Wick: Kapitel 3 ebenfalls auf dem Schießplatz stand:

Darüber hinaus ist aber auch Andersons hartes Nahkampftraining nicht verwunderlich: In John Wick 4 tummeln sich neben einem B-Movie Kampfgott derlei viele Martial-Arts-Experten, dass es nur durch viele Runden im Ring möglich sein dürfte, überhaupt mitzuhalten.

Wann kommt John Wick 4 mit Keanu Reeves?

Bis Action-Fans die vollen Resultate der John Wick-Trainingsorgien bewundern können, wird es allerdings noch dauern: Die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen und wir rechnen nicht vor Mitte 2022 mit einem Kinostart.

