John Wick 4 feiert ersten Drehtag: Auf 2 Action-Meister muss sich Keanu Reeves besonders gefasst machen

Mit einem Set-Bild hat der Dreh zu John Wick 4 offiziell begonnen. Vor dem nächsten Teil der Action-Reihe lösen vor allem zwei beteiligte Martial-Arts-Stars jetzt schon Vorfreude aus.

Einer der ikonischsten Actionhelden unserer Zeit kehrt bald zurück und wird bestimmt wieder einen Gegner nach dem anderen aus dem Weg räumen. In John Wick 4 spielt Keanu Reeves einmal mehr die Rolle des grimmigen Ex-Auftragskillers, der nach seinem Rachefeldzug ums Überleben kämpfen muss.

Mit einem ersten Set-Foto wurde der Beginn der Dreharbeiten zu John Wick: Kapitel 4 jetzt offiziell angekündigt. Über die Handlung ist noch nichts bekannt, aber der Cast wächst und wächst. Besonders zwei asiatische Action-Stars dürften Keanu Reeves' Killer mächtig Probleme bereiten.

John Wick 4-Set-Foto ist nicht gerade spektakulär – aber die Vorfreude steigt

Auf Twitter hat das Studio Lionsgate den Drehbeginn zum nächsten John Wick-Film mit einem Set-Foto angekündigt, das nichts anderes als den typischen Regiestuhl zeigt:

Für pure Vorfreude sorgt vor allem jetzt schon, dass mit Donnie Yen und Hiroyuki Sanada zwei echte Martial-Arts-Granaten in John Wick 4 mitspielen. Zurzeit ist noch nicht bekannt, ob sie auch wirklich Bösewichte spielen und Keanu Reeves dadurch im Kampf gegenüberstehen werden. Wir gehen aber erstmal noch davon aus, dass die Macher das Talent der beiden bestimmt gegen die Kampfkünste von Keanu Reeves entfesseln wollen.

Im Video spekulieren wir, wie es in John Wick 4 weitergehen könnte:

So könnte es bei John Wick 4 weitergehen

Seit den 80ern hat sich Donnie Yen im Hongkong-Kino als Schauspieler, Stuntman und Action-Choreograph einen Namen gemacht und wurde zum Star, bevor ihm Anfang der 2000er auch der Sprung nach Hollywood gelang.

Weniger bekannt als Donnie Yen, aber ebenso wenig als Action-Garant zu unterschätzen ist außerdem Hiroyuki Sanada. Der japanische Schauspieler war zuletzt mit Rollen in aktuellen Filmen wie Zack Snyders Army of the Dead und der neuen Mortal Kombat-Verfilmung zu sehen.

Sanada träumte aber schon als Kind davon, Actionstar zu werden. Dafür trainierte er verschiedene Kampfsportarten, während er schon ab Beginn der 70er-Jahre in mehreren japanischen Martial-Arts-Filmen zu sehen war.

Die jahrzehntelange Martial-Arts-Erfahrung der beiden Stars dürfte John Wick 4 extrem bereichern. Keanu Reeves, der in der Reihe selbst mit seinen Kampfkünsten glänzt, dürfte im Angesicht dieser beiden potenziellen Gegner an seine Grenzen stoßen. 2022 soll die nächste John Wick-Fortsetzung dann ins Kino kommen.

