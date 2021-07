In John Wick 4 fliegen nur noch die Fetzen: Jetzt bekommt es Keanu Reeves auch noch mit einem B-Movie-Kampfgott zu tun

Eben erst durften wir wegen zwei asiatischen Martial-Arts-Stars in John Wick 4 schwärmen, jetzt wurde auch noch Scott Adkins besetzt. Der Cast der Fortsetzung mit Keanu Reeves wird immer brachialer.

Wir wissen noch gar nichts über die Handlung von John Wick: Kapitel 4, aber krachen wird es in dem Film mit Keanu Reeves garantiert wieder so richtig. Dafür dürften einige Cast-Zugänge sorgen, die in letzter Zeit bestätigt wurden. Unter ihnen befinden sich zum Beispiel die asiatischen Martial-Arts-Experten Donnie Yen und Hiroyuki Sanada.

Jetzt gibt es wieder einen Grund, sich noch mehr auf John Wick 4 zu freuen. Diese Woche wurde unter anderem von Deadline berichtet, dass sich auch noch der englische Actionstar Scott Adkins in finalen Verhandlungen für eine Rolle in der Fortsetzung befindet. Gegen einen B-Movie-Kampfgott wie ihn dürfte Keanu Reeves' Profikiller in Teil 4 endgültig so stark ins Schwitzen geraten wie noch nie!

Scott Adkins ist ein großartiger Cast-Neuzugang für John Wick 4

Nach ersten Schauspielrollen, unter anderem in einem Hongkong-Martial-Arts-Film, gelang Scott Adkins der Durchbruch als Actionstar mit seiner Rolle als Yuri Boyka in Undisputed II: Last Man Standing. Hier glänzte er mit seinem durchtrainierten Körper und brachialen Kampfkunst-Choreographien so sehr, dass er die Figur auch noch in zwei weiteren Fortsetzungen spielte.

In diesem Video bekommt ihr einen Eindruck von Scott Adkins' Kampfkunst-Power:

Neben seiner Rolle in der Undisputed-Reihe entwickelte sich Adkins anschließend zu einem wahren B-Movie-Glanzlicht, indem er viele eher schlichte oder schwächere Filme mit großartigen Action-Einlagen veredelte. Zu den Highlights in der Karriere des Schauspielers zählen aber auch Auftritte wie in dem ebenso verstörenden wie fantastischen B-Movie-Arthouse-Mix Universal Soldier: Day of Reckoning. Hier überragt der jüngere Adkins selbst die Action-Legenden Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren.

Hollywood-Erfahrung hat Scott Adkins auch schon gesammelt. So war er mit Nebenrollen zum Beispiel in The Expendables 2, Zero Dark Thirty oder in dem Marvel-Blockbuster Doctor Strange zu sehen.

Im Video spekulieren wir noch darüber, wie es in John Wick 4 weitergehen könnte:

So könnte es bei John Wick 4 weitergehen

John Wick 4 wäre die ideale Gelegenheit, Scott Adkins wieder mal eine größere Bühne im Hollywood-Bereich zu bieten, auf der er sich gleichzeitig kein bisschen zurückhalten müsste und seinen spektakulären Kampfkünsten freien Lauf lassen darf. Wir können den brachialen Fight zwischen Keanu Reeves und ihm kaum noch abwarten. 2022 soll der nächste John Wick-Film in die Kinos kommen.

Freut ihr euch auf Scott Adkins in John Wick 4?