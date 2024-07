Brad Pitt bekommt seinen eigenen Top Gun: Maverick – und das erste Video fährt bombastische Action auf

Kommt nach Top Gun: Maverick die nächste Action-Sensation auf uns zu? Zumindest bietet ein erstes Video jetzt Einblick in den neuen, richtig teuren Formel 1-Blockbuster mit Brad Pitt.

Nach dem Mega-Hit Top Gun: Maverick, der weltweit über 1,4 Milliarden Dollar einspielte, steht der nächste Blockbuster von Regisseur Joseph Kosinski langsam in den Startlöchern. In seinem neuen Film ist Brad Pitt als Formel 1-Rennfahrer zu sehen. Ein erstes Video gibt jetzt Einblick in F1, der wieder mit atemberaubender Action auftrumpfen dürfte.

Hier ist die erste Vorschau zum Brad Pitt-Blockbuster F1:

F1 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Formel 1-Blockbuster vom Top Gun 2-Regisseur war sehr teuer

In der Story des kommenden Blockbusters spielt Pitt die Hauptfigur Sonny Hayes, der den jungen Rennfahrer Joshua Pearce (Damson Idris) ausbilden soll. Die Szenen auf der Rennstrecke sollten dabei wohl besonders spektakulär ausfallen, denn Kosinskis neuer Film wurde mit einem mehr als großzügigen Budget ausgestattet.

Rund 300 Millionen Dollar soll F1 an Kosten verschlungen haben. Damit kommt einer der teuersten Filme überhaupt auf uns zu. Wie die erste Vorschau zeigt, hat sich das investierte Geld offenbar bezahlt gemacht. Trotzdem müsste der Streifen laut Screen Rant der erfolgreichste Film in Brad Pitts Karriere werden, um finanziell kein Verlustgeschäft zu werden.

Das Produktionsbudget war übrigens nicht nur durch den Drehaufwand selbst, sondern auch durch den Hollywood-Doppelstreik letztes Jahr so hoch. Da die Produktion pausiert und aufgeschoben werden musste, explodierten die Kosten in Verbindung mit den professionellen, handgemachten Stunts langsam.

Wann startet F1 mit Brad Pitt im Kino?

Bislang ist nur bekannt, dass der Action-Blockbuster im Sommer 2025 erscheinen soll. Ein genaues Datum wurde noch nicht verkündet. Da Apple den Film vertreibt, wird der Film nach dem Kinostart beim hauseigenen Streaming-Dienst Apple TV+ erscheinen.

Apropos extrem viel Geld: Das sind die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.