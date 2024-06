Brad Pitt dreht gerade einen der teuersten Filme aller Zeiten und jetzt wissen wir, wann er ins Kino kommt

Brad Pitts neuer Film geht offiziell ins Rennen um den größten Action-Blockbuster 2025. Unglaubliche 300 Millionen US-Dollar soll das gewaltige Projekt verschlungen haben.

Nach Bullet Train kündigt sich der nächste Action-Kracher mit Brad Pitt in der Hauptrolle an. In einem noch unbetitelten Formel-1-Blockbuster schlüpft er in die Rolle eines ehemaligen Rennfahrers, der Jahre nach einem verheerenden Unfall in den gefährlichen Sport zurückkehrt. Jetzt steht endlich der Kinostart fest.

Brad Pitts heiß erwarteter Formel-1-Film hat 300 Millionen US-Dollar verschlungen und startet 2025 im Kino

Entwickelt wurde der Formel-1-Film unter dem Arbeitstitel Apex. Vor drei Jahren war zum ersten Mal von dem Projekt zu lesen. Zuletzt sorgten Berichte über die gewaltigen Kosten für Aufsehen. Laut Insider-Quellen beläuft sich das Budget auf 300 Millionen US-Dollar. Das macht Apex zu einem der teuersten Filme überhaupt.

Die Geschichte dreht sich um den von Pitt verkörperten Sonny Hayes, der angeheuert wird, um den jungen Rennfahrer Joshua Pearce (Damson Idris) auszubilden. Ein alternder Profi kehrt in einem lebensgefährlichen Action-Setting als Mentor für die nächste Generation zurück: Das klingt ganz nach Brad Pitts Top Gun: Maverick.

Paramount Top Gun: Maverick

Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: Hinter Apex steckt das halbe Team der Top Gun-Fortsetzung, angefangen bei Regisseur Joseph Kosinski. Dazu gesellen sich Produzent Jerry Bruckheimer, Drehbuchautor Ehren Kruger und Kameramann Claudio Miranda. Und es gibt noch eine weitere Parallele zwischen den beiden Blockbustern.

Top Gun: Maverick begeisterte mit wuchtiger, greifbarer Flieger-Action. Auch bei Apex setzt Kosinski auf Authentizität: Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit der Formel 1 und wurde bzw. wird bei "bei den Rennen der laufenden Saison" und "echten Grand-Prix-Wochenenden" gedreht, wie es in der Pressemitteilung zum Kinostart heißt.

Wann startet der Formel-1-Film mit Brad Pitt im Kino?

Bisher entstand Apex exklusiv unter dem Dach von Apple TV+. Nun ist bekannt, dass der Streaming-Dienst den Film in Partnerschaft mit Warner Bros. ins Kino bringt – inklusive IMAX-Auswertung. Am 26. Juni 2025 startet das Formel-1-Abenteuer in den deutschen Kinos. Über den Streaming-Start bei Apple TV+ ist derzeit noch nichts bekannt.

Neben Pitt und Idris gehören Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo zum Cast. Darüber hinaus taucht Formel-1-Legende und siebenfacher Weltmeister Lewis Hamilton in dem Film auf. Hamilton ist ebenfalls mit seiner Produktionsfirma Dawn Apollo Films in das Projekt involviert.