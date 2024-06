Eine der besten Filmreihen geht weiter: Trailer zu Teil 3 verspricht extrem unterhaltsames Fantasy-Abenteuer

Lange haben wir auf diesen Film gewartet. Jetzt gibt es endlich den ersten Trailer. Die Paddington-Reihe geht mit Teil 3 weiter und verwandelt sich in ein aufregendes Dschungel-Abenteuer.

Sieben (!) Jahre sind ins Land gezogen, seitdem der freundlichste Bär der Welt die große Leinwand beehrt hat. Es wird also höchste Zeit für einen neuen Paddington-Film! Bereits vergangenes Jahr im Oktober wurden die Dreharbeiten zu Teil 3 der beliebten Fantasy-Reihe abgeschlossen. Jetzt gibt es den ersten Trailer zur Fortsetzung.

In Paddington in Peru verschlägt es den flauschigen Titelhelden und die Familie Brown in den Dschungel von Peru, Paddingtons Heimat. Ein Besuch bei Tante Lucy steht auf dem Plan. Doch wie sich im Trailer herausstellt, ist von der weit und breit keine Spur zu entdecken. Was folgt, ist ein Abenteuer durch traumhaften Landschaften.

Erster Trailer zu Paddington 3: Indiana Jones trifft Fitzcarraldo im Trailer zu Fantasy-Abenteuer-Fortsetzung

Paddington in Peru - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die ersten beiden Filme vor der Kulisse Londons spielten, bewegt sich Teil 3 an einen Ort, den wir bisher nur aus Flashbacks kennen: Peru. Macht euch bereit auf die Paddington-Version eines Indiana Jones-Abenteuers – inklusive Referenzen an Werner Herzogs Meisterwerk Fitzcarraldo, den Musical-Klassiker Meine Lieder, meine Träume und einen der ultimativen Abenteuerfilme überhaupt: African Queen.

Aus Fitzcarraldo wird sogar direkt eine Einstellung übernommen:

Im Original erweckt einmal mehr Ben Whishaw Paddington mit seiner sanften Stimme zum Leben. In der deutschen Synchronisation dürfen wir uns über die Rückkehr von Elyas M'Barek freuen. Vor der Kamera zu sehen sind Hugh Bonneville (Henry Brown), Madeleine Harris (Judy Brown), Samuel Joslin (Jonathan Brown), Julie Walters (Mrs. Bird) und Jim Broadbent (Samuel Gruber), die aus den Vorgängern zurückkehren.

Paddington in Peru wartet aber auch mit einer großen Veränderung im Cast auf: Emily Mortimer übernimmt die Rolle von Mary Brown, die zuvor von Sally Hawkins verkörpert wurde. Außerdem neu an Bord sind Antonio Banderas, der vergangenes Jahr tatsächlich in einem Indiana Jones-Film zu sehen war, und Olivia Colman, die als Bösewichtin in die Fußstapfen von Nicole Kidman (Teil 1) und Hugh Grant (Teil 2) tritt.

Fast wäre noch ein ganz anderer Star in Paddington in Peru dabei gewesen: Ursprünglich sollte Rachel Zegler, bekannt aus Steven Spielbergs West Side Story und dem jüngsten Hunger Games-Ableger, die Tochter von Banderas' Figur spielen. Aufgrund des Streiks der Schauspieler:innen in den USA konnte sie jedoch nicht bei den Dreharbeiten dabei sein. Daraufhin übernahm Newcomerin Carla Tous kurzfristig ihre Rolle.



Wann startet Paddington 3 aka Paddington im Peru im Kino?

Bis Paddingtons großes Abenteuer in Peru beginnt, müssen wir uns noch gedulden. Erst am 30. Januar 2025 kehrt der freundliche Bär auf die große Leinwand zurück. Solltet ihr Ende des Jahres zufällig einen London-Trip planen, könnt ihr den Film aber früher sehen. In Großbritannien startet Paddington in Peru am 8. November 2024 im Kino.