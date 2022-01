Heute im TV: Unterschätzter Thriller mit Brad Pitt, der sein Schönling-Image komplett zerstörte

Brad Pitt galt nicht immer als wandlungsfähiger Schauspieler. Um nicht als Schönling abgestempelt zu werden, nahm er eine brutale Killer-Rolle an. Sie ist heute im TV zu sehen.

Egal ob melancholischer Outlaw, paranoider Psychiatrie-Bewohner oder lässiger Stuntman: Brad Pitt hat in vielen unterschiedlichen Rollen Glanzleistungen abgelegt. Zu Beginn seiner Karriere fürchtete er aber offenbar, nur noch Rollen als Schönling spielen zu müssen. Und nahm daher 1993 den Part eines unberechenbaren Serienkillers in Kalifornia an. Der Thriller läuft heute Abend um 0:35 Uhr auf Tele 5.

Im TV verpasst? Kalifornia bei Amazon kaufen oder leihen *

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Kalifornia an:

Kalifornia - Trailer (Englisch)

Brad Pitt wollte mit blutiger Killer-Rolle sein Image als Sex-Symbol abschütteln

Die Sorge war nicht ganz unbegründet: Zu Beginn der 1990er Jahre war Pitt dank Filmen wie Aus der Mitte entspringt ein Fluss und Thelma & Louise bereits ein bekannter Name in Hollywood. Doch gerade letzterer verwandelte ihn durch die Rolle als sinnlicher Liebhaber für die Öffentlichkeit in ein Sex-Symbol. Eine ungewollte Zuschreibung, wie Kalifornia-Regisseur Dominic Sena gegenüber E! News erklärte:

[Nach] Thelma & Louise hatte er Angst, nur noch als Schönling gesehen zu werden. Er sagte, er sei auf der Suche nach etwas völlig Anderem. Und ich dachte, 'Junge, hab' ich eine Rolle für dich!'

© Concorde Filmverleih Pitt und Juliette Lewis in Kalifornia

Die Figur des Serienkillers Early Grayce, der sich mit Freundin Adele (Juliette Lewis) und dem ahnungslosen Pärchen Brian (David Duchovny) und Carrie (Michelle Forbes) auf einen Roadtrip begibt, hatte laut Sena aufgrund ihrer Brutalität viele andere Bewerber abgeschreckt.

Pitt aber erbrachte eine Glanzleistung und seine Mischung aus bübischem Charme, Melancholie und psychopathischer Gewalttätigkeit fand bei vielen Kritiker:innen großen Anklang. Selbst Kritik-Guru Roger Ebert nannte seine und Lewis' Performances "zwei der erschütterndsten und überzeugendsten [...], die ich je gesehen habe" (via rogerebert.com ).

Kalifornia eröffnete Brad Pitt einige seiner besten Rollen

Zwar erhielt der Film insgesamt eher lauwarme Kritiken und wurde zum Flop an den Kinokassen (via Box Office Mojo ), offenbarte aber Pitts Talent für düstere und komplexe Rollen.

© Warner Kalifornia lieferte die Vorarbeit für weitere Rollen Pitts, hier etwa in Sieben

Davon profitierte der Star gerade in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ganz erheblich: Gefeierte Rollen wie die in Sieben, 12 Monkeys oder Fight Club hätte Pitt ohne Kalifornia womöglich nie bekommen.

Bei Netflix & Amazon Prime: 3 epische Brad Pitt-Rollen, die er so richtig gehasst hat

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar von Chucky bis Euphoria

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Kalifornia?