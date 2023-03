Brandneue Noise Cancelling-Kopfhörer von Sony mit Technik des Spitzenmodells für unter 100 Euro – perfekt für's Serien-Streaming unterwegs

Sony ist unangefochtener Marktführer bei Kopfhörern mit Active-Noise-Cancelling. Das Topmodell kostet jedoch über 300 Euro. Jetzt gibt es eine deutlich günstigere Alternative aus dem eigenen Haus.

Die dritte Staffel The Mandalorian steht in den Startlöchern und verspricht wieder jede Menge Star Wars-Action. Wenn ihr den Disney+-Kracher * auch unterwegs auf eurem Tablet oder Smartphone erleben wollt, dann sind gute Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) ein Muss. Damit vergesst ihr fast alles um euch herum und taucht erst richtig in die Abenteuer von Din Djarin und Grogu ein.

Warum Noise Cancelling-Kopfhörer sich lohnen

ANC-Kopfhörer sind äußerst beliebt und das nicht ohne Grund. Lassen sie einen doch Straßenlärm, laute Nachbarn oder den Trubel eines überfüllten Fitnessstudios vergessen. Über Mikrofone in den Kopfhörern werden Außengeräusche analysiert und an das ANC-System gesendet, welches mit umgekehrten Schallwellen (Antischall) den Geräuschen entgegenwirkt.

Die Sony WH-CH720N sind Sonys neuester Streich im Markt der Over-Ear-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling. Sie sind ab sofort zu einer Unverbindlichen-Preis-Empfehlung (UVP) von 149,99 zu haben, was halb so teuer wie das aktuelle Spitzenmodell WH-1000XM5 ist. Für kurze Zeit gibt es den WH-CH720N bei Otto sogar nochmal 50 Euro günstiger.

Die vielleicht besten ANC-Kopfhörer für 100 Euro

Bisher war es schwer, gutes Noise Cancelling für 100 Euro zu bekommen. Wenn man bereit ist, ein bisschen mehr zu investieren, gibt es sicherlich gute Optionen wie die Teufel Real Blue NC *, die an der 200 Euro Marke kratzen. Wem ein gutes, aktives Noise Cancelling nicht so wichtig ist, findet in den 1MORE SonoFlow * für 79,99 Euro bei Amazon sicherlich ein Schnäppchen. Wirklich herausragendes ANC boten bis jetzt aber nur Kopfhörer jenseits der 200 Euro wie die beliebten Bestseller von Sony (WH-1000 XM4 *) und Bose (Quiet Comfort 45 *).



Was also machen, wenn das Budget nur bei 100 Euro liegt und man trotzdem seine Ruhe vor der Außenwelt haben möchte? Bisher bot Sony mit den WH-XB910N eine Alternative an, die man derzeit schon für 148,99 Euro bei MediaMarkt * bekommt. Die neuen WH-CH720N liegen mit ihrer Preisempfehlung zwar bei 149,99 Euro, doch wenn ihr schnell seid, könnt ihr sie euch wie oben beschrieben bei Otto für nur 99 Euro sichern *. Günstiger bekommt ihr nirgendwo eine vergleichbare Geräuschunterdrückung.

Darum sind die Sony WH-CH720N so interessant

Das Besondere an dem neuen Modell ist der verbaute V1 Chip, der aus dem Topmodell von Sony bekannt ist. Der Prozessor kümmert sich um die aktive Geräuschunterdrückung und soll extrem schnell arbeiten. Im Flagschiff von Sony erreicht der V1 Chip damit das beste Noise Cancelling auf dem Markt, laut Test von hifi.de. Dort sind allerdings auch mehr Mikrofone für die Erkennung von Außenlärm integriert.

Wie die neuen Sony-Overears in der Praxis performen, ist noch nicht bekannt. Sie sind gerade erst erschienen und wurden noch nicht getestet. Trotzdem werdet ihr für den Preis von 99 Euro kaum bessere ANC-Kopfhörer finden.

